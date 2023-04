Lyt til artiklen

Landsholdsprofilen Mie Højlund er ude på ubestemt tid.

Odense Håndbold må i den kommende tid undvære en af sine største profiler, da Mie Højlund er tvunget til at tage en pause på grund af rygproblemer.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Højlund var på grund af netop rygproblemer ikke med i den seneste landsholdssamling tidligere i april, og det står altså nu klart, at hun også misser nogle kampe for Odense.

Foto: Liselotte Sabroe

Scanninger har vist, at hun har fået en stressreaktion i ryggen, så selv om Højlund ifølge Odense mærker fremgang i træningen, bliver hun afholdt fra at spille i en periode.

– Det er selvfølgelig brandærgerligt for både Mie og holdet, at hun nu er ude i en periode, men vi kan ikke tillade os at tage nogle chancer med sådan en skade, siger sportsdirektør Trine Nielsen på Odenses hjemmeside.

Odense er forsvarende dansk mester og tager søndag hul på denne sæsons mesterskabsspil på udebane mod Aarhus United.

Fynboerne vandt grundspillet og starter derfor med to point på kontoen i sin gruppe.

– Det er selvfølgelig en svækkelse af holdet, at en af vores store profiler ikke er med, når slutspillet starter, men vi kan ikke gøre så meget andet i dette tilfælde, da vi skal passe godt på Mie og sørge for, at der er masser af håndbold i hende i mange år fremadrettet, siger Trine Nielsen.