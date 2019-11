Sportsstjerner er vant til at rejse. Men når landsholdet er afsted til VM, bliver det noget særligt.

Ikke kun fordi, de skal kæmpe til en slutrunde. De er også mere end 8.000 kilometer væk fra alt, de kender.

»Noget af det vi piger også snakker om er, at der pludselig også er en tidsforskel at skulle tage hensyn til, og det tror jeg også bliver hårdt. At man ikke kan være i kontakt med familie og venner hele tiden.«

Det fortæller landsholdsspilleren Mie Højlund til B.T..

Mie Højlund var også med til EM sidste år. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mie Højlund var også med til EM sidste år. Foto: Liselotte Sabroe

Landsholdet rejste til Japan 21. november, og slutrunden løber til og med 15. december.

»En måned lyder ikke af lang tid, men det kan det være. Det kan også føles længere, når man bare intensivt bor på et hotelværelse og lader op til næste kamp. Der er det rart at være i kontakt med familien. Det skal tilrettelæges,« fortæller Mie Højlund med henvisning til, at der er otte timers forskel på København og Kumamoto.

Hun bor til daglig i Odense, mens kæresten bor i Aarhus, hvor han studerer og spiller fodbold i 2. division. Distance er noget, de er vant til og har fået til at fungere.

Og netop det at danne par med en, der selv er en del af sportsverdenen betyder rigtig meget.

Mie Højlund (i midten) under EM i Nantes sidste år. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mie Højlund (i midten) under EM i Nantes sidste år. Foto: Liselotte Sabroe

»Det giver meget. Det gør en stor forskel i forhold til en, der ikke vidste, hvordan sportsverdenen var. Han har forståelse for ting, og at når jeg er til slutrunde kan jeg ringe og skrive hjem og lade min frustration gå ud over ham og være sur,« siger Mie Højlund og fortsætter:

»Det forstår han, og han er god at snakke med, for han ved, det ikke er personligt, og hvad sportsverdenen går ud på. Nogle gange læsser han også af på mig,« fortæller landsholdsprofilen om kæresten.

Han kender gamet, hvilket også betyder, at han forstår, når hun er væk i længere tid - som for eksempel nu, hvor Mie Højlund er rejst om på den anden side af jorden for at kæmpe for guld til Danmark.

»Det betyder virkelig meget. Man har mange tanker, inden man tager afsted og kan godt være bange for, det bliver hårdt. Det betyder virkelig meget at vide, at både familie, venner og kæreste har stor forståelse for ens situation. Det letter,« fortæller hun.