Fortidens spøgelser kan stadig godt ligge og ulme i baghovedet.

»Jeg føler, der ligger lidt historie bag vores hold, der godt kan ligge og trykke,« siger Mie Højlund.

Efter kampene mod Norge og Holland har Klavs Bruun Jørgensen italesat det mentale.

At holdets største udfordring ligger oppe i hovedet, og at de i pressede situationer kan spille som nogen, der ikke tror på tingene. Det kan Mie Højlund nikke genkendende til.

Mie Højlund og resten af landsholdet kæmper for en plads i OL-kvalifikationen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Når man for eksempel taber en kamp, kan der godt komme nogle velkendte følelser op i en, som går og trykker lidt. Min følelse har været, at nogle af de kampe vi er gået ind til, der er følelserne sprunget op i en, og der er kommet lidt usikkerhed og mangel på selvtillid. Når man mangler det, mangler man også de små sidste ting som at putte bolden i kassen,« siger Mie Højlund.

Hun kan kun tale for sig selv, og den slutrunde hun var med til sidste år i forhold til den historie, hun italesætter. En slutrunde, der bød på en god start efterfulgt af en dårlig stime og en hård periode.

»Der var virkelig nogle kampe, som satte sig i en, og som man stadig husker. Den følelse når man kommer hjem på hotellet og bare sidder som hold og er skuffede og kede af det, den kan vi bare kende med det samme. Der er mange følelser, man tager med fra ens fortid,« forklarer Mie Højlund.

En af de kampe var mod Serbien. Den modstander, der venter i den afgørende mellemrunde-kamp onsdag formiddag dansk tid.

De eneste vi kan være bitre på, er os selv. Mie Højlund

Desværre - set med danske briller - var det i første omgang ikke på en god måde, at den kamp satte sig, og derfor er revanchetørsten stor.

»Jeg husker den som en frustrerende kamp, hvor der bare var…,« siger Mie Højlund, der efterfølgende tager en dyb indånding og en kort pause, da hun husker tilbage på sidste års EM-nederlag, inden hun fortsætter:

»Det er faktisk en kamp, jeg bare kunne have lyst til at fortrænge. Vi husker den stadig, og den ligger stadig i bevidstheden. Vi skal bare have vendt det til at være motivation. At nu skal vi sateme slå Serbien,« siger Mie Højlund med et smil.

Der er ikke nogen tvivl om, hvad der er på spil. Hverken hos hende eller resten af holdet. Vinder Danmark, er landsholdet stadig i spil til en plads i OL-kvalifikationen.

Danmark tabte til Serbien ved EM sidste år. Foto: Liselotte Sabroe

Taber de, er det farvel og tak til årets VM, ligesom der i så fald heller ikke skal bookes billet og hotel til Tokyo i 2020.

»Det ville være ubærligt. Nu er der ikke OL så tit, og det har bare været noget, vi alle har set frem til og håbet på ville ske. Det var et af de største mål, vi havde, da vi kom ind til slutrunden. At få en OL-kvalifikation, så der er bare så meget at spille for i denne her kamp,« siger Mie Højlund.

Gennem hele turneringen er der blevet talt om, at holdet har rykket sig. Ved VM har Danmark sendt de forsvarende verdensmestre ud, ligesom det er blevet til en sejr over Holland.

Alligevel kan Klavs Bruun Jørgensens mandskab ende i en situation, hvor de rejser tomhændet hjem. At holdet er endt i den situation, ærgrer Mie Højlund.

Mie Højlund og resten af det danske landshold vandt mandagens kamp mod Holland. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

»Jeg tænker først og fremmest, at det er vores egen skyld hundrede procent, at vi ikke står i en semifinale. De eneste vi kan være bitre på er os selv. Vi har haft alle chancerne, og vi har haft holdet i år til at slå de store. Inden vi gik til VM, var vi ærgerlige over vores pulje, og den vi er parret med...hvor stærke hold vi har skullet møde. Men lige pt kunne vi have slået dem alle, og det er bare ærgerligt, vi ikke står bedre stillet,« siger Mie Højlund.

At Danmark har tabt på de små ting er bare 'lidt for dårligt', og det er her, det mentale nok har spillet ind. Lidt for meget også, men det er en opgave, der ikke kan løses med et fingerknips.

»Det er så sindssygt svært, for selvom man gerne vil gøre det godt og gerne vil være på det mentalt rigtige sted, er det ikke altid, det kan lade sig gøre. Det er svært at vide, hvad man skal skrue på,« siger Mie Højlund, der sammen med landsholdet har OL-skæbnen i egne hænder.

»Det ville betyde alt at komme med. Lige siden jeg kan huske, har jeg haft en stor drøm om at komme til OL. Jeg synes meget af det, vi har vist i år har været godt. Mange af de ting vi har kunnet skrue på har også været vores eget spil. Så jeg føler, vi ville være klar til OL og kan byde sindssygt meget ind. Så vil det bare frustrere mig så sindssygt meget, hvis vi ikke får den billet,« siger landsholdsstjernen.