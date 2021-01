Efter tre uger, hvor hun var buret inde på et hotel i Herning, handlede det for Mie Højlund kun om én ting efterfølgende.

Hun skulle hjem til sin familie og slappe af. Og hvis der var en ting, der ikke skulle fylde hos hende i julen, var det håndbold efter en ellers flot EM-slutrunde, der endte i skuffelse.

»Jeg havde virkelig meget vrede i kroppen. Jeg var fyldt op med frustration og skuffelse. Jeg synes, det var svært at komme sig over det. Det var svært at skulle sige farvel til truppen efter så lang tid og så stå tilbage med en følelse af, at den sidste kamp lidt ødelagde hele indtrykket af turneringen,« siger Mie Højlund til TV 2 Sport.

Årets EM i Herning var det første med Jesper Jensen som landstræner, og her gjorde det danske landshold sig positivt bemærket med sejre over blandt andet Spanien og Rusland.

Mie Højlund (th.) under skuffelsen mod Kroatien. Foto: Bo Amstrup

Også i kampene mod Norge og Frankrig spillede danskerne – på trods af nederlagene – flot håndbold, og for første gang i flere år lykkedes det at komme i semifinalen.

Det blev dog ikke til et brud på den medaljetørke, der lidt har hængt som en sort sky over de rød-hvide, for først tabte holdet semifinalen til Norge efter en flot kamp, og i bronzekampen mod Kroatien kollapsede danskerne totalt i anden halvleg. Noget, der da også knuste spillerne den aften i Jyske Bank Boxen.

Dagen efter bronzekampen blev de endelig lukket ud af den røde boble, de havde levet i flere uger for at undgå smitte med coronavirus, og til TV 2 Sport siger Mie Højlund, at skuffelsen på trods af en ellers flot slutrunde sad i hende, indtil de startede op i Odense Håndbold igen.

Om et par måneder skal landsholdet efter planen samles igen for første gang siden EM. Det sker i midten af marts, hvor Jesper Jensens mandskab skal spille Golden League i Frankrig.