Det er ingen hemmelighed, at Mie Højlund før har kæmpet med motivationen.

For selvom hun er professionel håndboldspiller, betyder det ikke, at motivationen for at binde skoene, smøre hænderne ind i harpiks og træde ind på banen altid er der.

Og det seneste år har heller ikke været en undtagelse for landsholdsspilleren, der til daglig tørner ud for Odense Håndbold.

»Det har været et år med rigtig mange kampe og rigtig meget tryk på. Der har været nogle perioder, hvor jeg har været mættet og lige skullet kæmpe mig tilbage for at få motivationen for håndbold igen,« siger hun.

Det er ikke nyt for Mie Højlund, at motivationen forsvinder. Hun tror, at det er noget, der sker for mange håndboldspillere. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det er ikke nyt for Mie Højlund, at motivationen forsvinder. Hun tror, at det er noget, der sker for mange håndboldspillere. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men netop fordi det ikke er første gang, at motivationen forsvinder, så ved Højlund præcis, hvad hun skal gøre i de hårde perioder.

»Jeg rykker fokus lidt væk fra håndbold. For mig kan det godt virke lidt uoverskueligt at kigge i en kalender nogle måneder frem og ikke rigtig have nogen fridage. Så jeg prøver ikke at fokusere på det og ikke at kigge fremad i kalenderen.«

I stedet forsøger Mie Højlund at fokusere på de ting, hun ved, giver hende energi, heriblandt at komme ud i naturen.

Især Althea Reinhardt, som er holdkammerat med Højlund på både klub- og landshold, betyder meget.

Mie Højlund (tv.) og Althea Reinhardt har stiftet selskabet MiThea. Foto: Instagram Vis mere Mie Højlund (tv.) og Althea Reinhardt har stiftet selskabet MiThea. Foto: Instagram

Sammen har de stiftet selskabet MiThea, hvor de to håndboldprofiler blogger om deres ture ud i naturen.

Noget, de to bedste veninder bruger meget tid på, når de har fri fra håndbold.

»Det er uden tvivl noget af det, jeg elsker at bruge min tid på. Både sammen med Althea, hvor vi kan komme ud i naturen og være sammen og glemme hverdagen derhjemme lidt. Men også at kunne sætte sig ned, sidde at skrive og have fokus på det. Det synes jeg er enormt afslappende,« siger Mie Højlund som understreger vigtigheden af at have et liv, der ikke kun handler om håndbold.

»Det er altafgørende for mig. Jeg elsker håndbold, og håndbold er en del af min identitet, men når den fylder så meget, kan det også hurtigt opsluge en. Der er det virkelig vigtigt for mig at lave en masse ting, som ikke har noget med håndbold at gøre.«

Håndbold vil dog uomtvistelig være i fokus det næste stykke tid, for onsdag drager de to veninder af sted til Slovenien sammen med resten af landsholdet.

Her venter EM, hvor de danske kvinder i første omgang står over for værtslandet, som de møder 4. november.

Du kan naturligvis følge hele EM-slutrunden her på bt.dk.