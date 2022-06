Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der tikkede en besked ind fra en ung pige på hendes telefon.

Og den gjorde Mie Højlund varm om hjertet. For det er netop derfor, hun gør det.

Bryder det store tabu, der i mange år har hersket i sportsverdenen.

Mere om beskeden senere. Den blev sendt efter en periode i foråret, hvor landsholdsstjernen kæmpede med lidt mentale udfordringer.

»Det er nok faktisk en længere periode, hvor jeg har gået og kæmpet lidt med motivationen og følt, jeg har været lidt forkert. Især fordi det var mange af de sjove kampe, vi skulle til at spille. Der er det en mærkelig fornemmelse at gå og føle, man mangler motivation, for det burde man ikke mangle,« siger hun.

Det var kommet snigende. Dels fordi der var mange kampe, og det var en lang sæson. Dels kæmpede hun med lidt småskader.

»Det gjorde, jeg havde rigtig ondt, når vi trænede. Det startede nok egentlig efter den sidste landsholdssamling, vi havde, hvor jeg kaster mig efter en bold og forstuver et led i mit kraveben, som virkelig drillede rigtig meget bagefter, og som gjorde, jeg havde store smerter under træning og kamp og egentlig også uden for banen,« siger 24-årige Mie Højlund om det, der var en ‘trigger’ for, hvordan hun gik og havde det.

Hun valgte selv at tale om det. Blandt andre med landsholdets teammanager, Christina Roslyng, har hun tidligere fortalt til TV 2.

Noget, der betyder meget, dels fordi hun har en uddannelse i sportspsykologi, men hun kunne også fortælle om episoder fra sin egen karriere, som Mie Højlund kunne spejle sig i.

Hun kunne ‘hundrede procent’ forstå de følelser, som Odense-spilleren pludselig stod med midt i sæsonen.

»Det betyder sindssygt meget at snakke med en, der kan sige, det er helt naturligt og normalt, og der er ikke noget galt med dig. For det var nogle af de ting, jeg gik og tænkte på. ‘Hvad er der egentlig galt med mig?’ ‘Hvorfor har jeg ikke min motivation’, når vi skal til at spille de sjoveste kampe. Det betød meget at tale med Roslyng, der kunne overbevise mig om, det egentlig var en naturlig proces,« siger Mie Højlund.

For hende er det naturligt at tale om det svære i livet. Men for andre kan det være enormt grænseoverskridende.

Mie Højlund under VM i Granollers i december. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mie Højlund under VM i Granollers i december. Foto: Liselotte Sabroe

Og Mie Højlund kan i den grad mærke, hvordan det mentale arbejde er blevet enormt vigtigt i sportsverdenen. Noget, hun er glad for, fordi det betyder alt at kunne mærke efter – hvornår er bægeret ved at flyde over?

Derfor er Mie Højlund bestemt ikke bange for at råbe op. Tværtimod. Hun gør det gerne både på tv og de sociale medier, og det er vigtigt for ikke kun at skabe et glansbillede.

»Det er for at få fjernet det tabu omkring emnet. Det synes jeg slet ikke bør være der. Jeg har lyst til at dele mine hårde perioder, for at andre kan spejle sig i det, og for at det bliver italesat mere, for jo mere det bliver italesat, jo mere normalt bliver det også,« siger hun.

Netop den manglende motivation var noget af det, hun fortalte om i et interview hos TV 2 efter den første DM-finale mod Team Esbjerg.

Og herefter modtog hun pludselig besked fra en ung U12-pige, fortæller hun.

»Hun skrev en besked til mig og sagde, hun selv gik og kæmpede med de her ting. Hun følte, det havde hjulpet hende enormt meget at høre mit interview og vide, hun ikke var alene. Den besked omfavnede lige præcis, hvorfor man stiller sig frem og taler om hårde perioder. Det er ikke altid sjovt at stille sig frem og være så sårbar, når andre lytter med. Men det gør det helt sikkert det værd, når der er unge piger derude, der kan spejle sig i det og måske finde lidt trøst,« siger Mie Højlund.

»Det betyder sindssygt meget at få sådan en besked, selvom den ikke er særlig lang. For det første viser det mig, at det gør en forskel at stille sig frem og tale om hårde emner, og helt personligt for mig betyder det utroligt meget, at en lille pige har givet sig tid til at skrive til mig og give mig den ros for at stille mig frem.«

Det er ikke første gang, hun taler højt om svære perioder. Det samme skete i 2018, hvor hun satte ord på, hvorfor hun året forinden havde takket nej til landsholdet. Hun var ramt af stress og valgte at lytte til sig selv og sin krop.

Mie Højlund (th.) og resten af Odense-holdet vandt guld denne sæson. Foto: Claus Fisker Vis mere Mie Højlund (th.) og resten af Odense-holdet vandt guld denne sæson. Foto: Claus Fisker

Havde hun most på, tror hun ikke, hun havde stået, hvor hun gør i dag – som nykåret Danmarksmester med Odense Håndbold og en stor profil på landsholdet.

»Det var en skillevej for mig tilbage i 2018. Al glæden ved det var forsvundet, og jeg kunne ikke rigtig se nogen mening med det, men fordi jeg stoppede op, genfandt jeg glæden og lærte, at man går igennem perioder, hvor håndbold ikke er det sjoveste, eller arbejdet ikke er det sjoveste, men man kommer også ud af det igen. Man skal bare lige huske at stoppe op og bruge tiden på at bearbejde det og ikke bare køre med 110 i timen videre. Så jeg tror, hvis ikke jeg var stoppet op dengang, kunne jeg godt være stoppet med håndbold, fordi jeg brændte sammen,« siger Mie Højlund.

At der er sket noget, kan hun da også godt mærke. Det mentale arbejde er blevet et fokuspunkt.

»Trænere er begyndt at tage det seriøst, de øverste er begyndt at tage det seriøst. Her på landsholdet er det en af de vigtigste ting, at du kan komme til træneren og sige: ‘Jeg har det hårdt i dag, jeg kæmper med de her ting’. Så finder man ud af, hvad der er den bedste løsning for en. Det er i hvert fald blevet synligt for mig, hvor stor fremgang der er kommet i det, men også, hvor vigtigt det er på vores landshold – hvordan du har det, og hvordan du er som menneske og ikke kun håndboldspiller,« siger Mie Højlund.