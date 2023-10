Hun kunne godt mærke, der var et eller andet.

Og da Mie Højlund i april fik undersøgt ryggen, fik hun en meget klar – men også hård – besked.

»Jeg havde nogle måneder op til, jeg fik svaret, hvor jeg havde ondt. Jeg kunne godt mærke, det trappede op, jeg begyndte at have ondt i min dagligdag, så jeg vidste, det var på tide at få tjekket. Det kom ikke som et chok, der sad noget.«

Sådan fortæller landsholdsstjernen til B.T. om den skade, der betød, at hun gik glip af en stor del af foråret med Odense Håndbold.

I dag er hun tilbage og samlet med landsholdet inden nogle vigtige EM-kvalifikationskampe, men foråret i det fynske blev bestemt ikke, som Mie Højlund hverken havde håbet på eller drømt om.

For hun havde fået en stressreaktion i ryggen.

En kombination af, hun havde spillet mange kampe, fået mange slag og lavede forkerte bevægelser havde sat sig.

Derfor fik hun også at vide, det var noget, der skulle tages alvorligt, og meldingen lød dengang, at hun var ude 'på ubestemt tid', og hun gik glip af de store, afgørende kampe i slutningen af sidste sæson.

Mie Højlund er igen tilbage, efter hun i foråret kæmpede med en skade i ryggen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mie Højlund er igen tilbage, efter hun i foråret kæmpede med en skade i ryggen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det var klar besked om, jeg ikke måtte spille håndbold. Det var alvorligt. Det kunne godt ende med at blive rigtig skidt, hvis jeg ikke lyttede til min krop og begyndte at fokusere lidt på styrketræning og skadesforebyggende øvelser.«

»Lige da jeg fik det at vide, var det en af de hårdeste beskeder, for jeg havde kæmpet en hel sæson for de sjove kampe. Selvfølgelig var det ikke rart at stå i og stå på sidelinjen og se så vigtige kampe blive spillet og ikke selv være med. Det var hårdt. Men jeg følte også, jeg var i en situation, hvor jeg ikke følte, jeg kunne bidrage på banen, som jeg før har kunnet som mig selv. Så det gav alligevel også meget mening, jeg ikke skulle være med,« fortæller Mie Højlund, der er glad for, det meste heldigvis blev taget i opløbet, og at skaden ikke udviklede sig til noget endnu værre.

Mens det dengang var en smule tungt, ser hun dog anderledes på det i dag. Faktisk starter hun med at fortælle om hele situationen med et smil.

For hun har kunnet bruge pausen på, at det hele er blevet endnu bedre, forklarer hun.

»På en måde er den (skaden, red.) endt med at komme på et godt tidspunkt, hvor jeg har kunnet fokusere mere på mig selv og min krop og få genopbygget noget styrketræning, som jeg måske havde brug for efter et meget tæt pakket program. Min krop har det rigtig godt, og jeg tror, det er lidt held i uheld, at den skade kom,« siger hun.

Over en længere periode har hun kunnet mærke, at hun er blevet stærkere fysisk.

»Jeg kan også se på vægten, jeg har taget på i muskler og kan endelig også mærke på banen, jeg begynder at føle mig ovenpå igen. Håndboldmæssigt er jeg også begyndt at kunne spille uden begrænsninger, og det har været en lettelse at komme dertil. Nu mangler der lidt på spil og form, det håber jeg kommer hen ad vejen,« lyder det fra Mie Højlund.