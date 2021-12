Hun har fundet en helt anden ro.

Det er i hvert fald de ord, Mie Højlund bruger, når hun skal beskrive, hvad der er sket med hende.

Der er blevet tid til lige at tage et øjeblik, trække vejret og danne sig et overblik.

En kontrast til, hvordan det tidligere har været for landsholdsspilleren, der nærmest bare tænkte på en ting. Fuld fart fremad – og bolden i kassen.

»Før tænkte jeg meget på, at jeg skulle ind og score mål og køre på hele tiden og nærmest ikke nå at få et pusterum. Det er en noget anden situation, jeg står i nu. Nu er det at bevare overblikket og se, hvem der skal sættes op hvor og måske ikke selv køre på i hvert eneste angreb, men vente på, spillet bliver sat op, så den rette duel kommer. Før i tiden havde jeg nok taget duellen, lige meget hvornår den kom,« siger Mie Højlund.

Ændringen skyldes flere ting. På forhånd havde hun talt med landstræner Jesper Jensen om at ændre på nogle ting inden slutrunden, og efter Mia Rej i første kamp desværre måtte udgå med en knæskade, har Mie Højlund fået en rolle som playmaker ved årets VM.

En rolle, hun lige skulle finde fodfæste i, men som hun også føler sig tryg i allerede.

Det er kommet ret naturligt til hende, forklarer hun, i modsætning til at skulle vænne sig til ikke at score så mange mål. Det har krævet en mental omstilling.

Mie Højlund har været flyvende under årets VM i Spanien. Foto: Henning Bagger Vis mere Mie Højlund har været flyvende under årets VM i Spanien. Foto: Henning Bagger

»Før havde jeg tænkt meget over, at det er fedt at score mål, og jeg ville det. Nu har jeg været igennem en udvikling, hvor jeg synes, det er fedt at lave assist og sætte spillet op. For mig handler det ikke om, hvem der laver målene, bare vi laver dem,« siger hun med et smil og fortsætter:

»Havde jeg stået for bare to slutrunder siden i den situation, jeg gør nu, og havde fået masser af spilletid og kun lavet to mål som mod Ungarn, havde jeg været utilfreds. Det er ikke den situation, jeg står i nu. Så længe vi vinder kampen, og der er godt flow i angrebet, er jeg ligeglad med, hvem der laver målene. Jeg vil bare gerne have, vi kommer langt som hold,« forklarer Mie Højlund.

For som håndboldspiller vil man gerne score. Og det kan hurtigt blive meget sort-hvidt.

Man ser resultatet på tavlen, og hvem der har scoret. Der kunne hun tidligere godt have banket sig selv oven i hovedet.

»Det er det, man har gjort hele sin karriere, man er meget resultatorienteret frem for at gå i detaljer. Når vi har 'open hour'-dagen efter vores kampe, handler det meget om for Jesper at vise de situationer, hvor jeg ikke nødvendigvis scorer mål, men har trukket et forsvar godt eller fået startet et godt pres. Det er ikke, fordi jeg laver målet. Jeg gør måske noget godt for en anden i situationen. Jeg tror også, det har hjulpet, at trænerteamet går i de små detaljer,« siger Mie Højlund.

Sidste år ved EM i Herning fik hun ikke voldsomt meget spilletid. Noget, hun heller ikke selv lagde skjul på.

I år er det en anderledes situation, og den 24-årige Odense-spiller kan da også mærke en stor forskel.

»Jeg føler, jeg er kommet bedre med ind i denne her slutrunde og har fået bedre flow ind i spillet. Jeg synes, det har været vigtigt at være med fra start, og så handler det ikke så meget for mig om at spille fra start, men at få en feeling på banen, som jeg også manglede lidt sidste år. Den fornemmelse er der ikke i år. Der er en god fornemmelse både på og uden for banen,« siger Mie Højlund og fremhæver blandt andet nogle gode snakke med Jesper Jensen som en del af årsagen.



»Det er en god kombination, og så har det også været de afklarende samtaler inden slutrunden, hvor rollerne bliver defineret fuldstændig. Jeg ved på forhånd, hvad jeg skal ind og gøre, og det gør alle andre på holdet også. Om det så er i overtallet, forsvaret eller andet, er det penslet ud fra start. Det betyder virkelig meget, for så går du ikke ud og forventer 60 minutters spilletid, du forventer, du skal ind og løse din opgave bedst muligt,« siger hun.



Der er ofte blevet brugt ordet 'gennembrud' om Mie Højlund. Kommer det store til den eller den slutrunde. Men det er bestemt ikke noget, hun lader sig presse af.



»Nej, overhovedet ikke. Der er virkelig en god ro på holdet generelt. Jeg går ind og ved, jeg skal udfylde en rolle, og er bevidst om, der er en grund til, jeg er udtaget, og det er lige præcis den rolle, jeg er udset til. Det er, fordi jeg er god til det. Så jeg tror, at for mange på holdet handler det om at gøre det, vi er gode til, og det er det, Jesper gør godt. Vi får sat alles kompetencer i spil,« siger landsholdsspilleren.