»Det gjorde sindssygt ondt at se hende forlade truppen på denne her måde.«

Sådan fortæller Mie Højlund, når hun skal sætte ord på det uheld, der ramte landsholdsveninden Helena Elver i sidste uge.

Under en opvarmning landede Elver forkert, hvilket betød, at hun i første omgang måtte se træningskampen mod Norge fra sidelinjen, mens tårerne fik frit løb.

Siden fik hun – og resten af truppen – den nedslående melding. Korsbåndet var blevet beskadiget, og dermed blev EM-drømmen knust for den 22-årige Odense Håndbold-spiller, der kunne have fået sin slutrundedebut.

Helena Elver (i rød) måtte desværre forlade landsholdslejren i sidste uge med en knæskade. Foto: Claus Bech Vis mere Helena Elver (i rød) måtte desværre forlade landsholdslejren i sidste uge med en knæskade. Foto: Claus Bech

»Jeg græd en del tårer for Elver, da det skete. Jeg var virkelig ked af det på hendes vegne, og jeg ved, hvor meget hun havde glædet sig til denne her slutrunde, og jeg ved også, hun kunne have kæmpet sig til en rigtig stor rolle,« fortæller Mie Højlund, der også spiller i netop Odense.

»Hun er sindssygt stærk og ærgerrig, og hun skal nok vende tilbage. Og hun er heldigvis så ung, at hun nok skal nå mange slutrunder endnu, men jeg synes, den gjorde rigtig ondt,« siger Mie Højlund.

Hun fortæller, at i hvert fald alle Odense-spillerne har været lidt i kontakt med Helena Elver, der er 'mega sej og tager det hele vildt flot', lyder det fra landsholdskollegaen.

Mie Højlund. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mie Højlund. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Mie Højlund er ikke den eneste, der har reageret på det ærgerlige og for tidlige EM-exit.

For da den triste nyhed kom frem, gik der ikke lang tid, før mange fra håndboldlandsholdet sendte en hilsen til Helena Elver på blandt andet Instagram.

Noget, der også kendetegner holdet: De står sammen.

»Jeg har virkelig følelsen af, vi er rykket tæt sammen i bussen i truppen, og der er bare opbakning fra alle piger og plads til forskellighed. Det er virkelig en fornøjelse at være en del af, og det kunne man blandt andet også se, da Elver gik ud med en skade, at det rører nærmest alle på holdet, og det vil man gerne give udtryk for. Det gør altid ondt at se en få så alvorlig en skade, og det giver lige et sug i maven,« siger Mie Højlund.

Sammen med resten af landsholdet skal hun i aktion fredag for første gang mod Slovenien. En kamp, der starter klokken 20.30, og som kan følges live her på bt.dk.