På tærsklen til håndbold-VM i Danmark kaster Mikkel Hansen sig ud i et nyt eventyr.

Den danske håndboldspiller har investeret i trænings- og fysioterapicentret PerformanceLab, der ligger i København.

Mikkel Hansen ejer 25 procent af virksomheden, og det samme gør hver af de andre tre partnere: Jacob Baagøe, Rasmus Thomhav og Eric Ziengs.

Centret på Amager har reelt haft åbnet i et par måneder, men først på fredag findes den officielle åbningsreception sted.

Det er midt mellem Danmarks to første kampe ved VM, torsdag mod Chile i København og lørdag mod Tunesien i Herning), så Mikkel Hansen vil ikke være til stede

Om begrundelsen for siger den danske håndboldstjerne, der til daglig spiller i franske PSG.

»Jeg skal jo træne. Men med et arbejde på kontoret, i en børnehave eller på en fabrik, kan det være svært at finde tid til at passe på sin krop. Vi vil med PerformanceLab give ambitiøse danskere mulighed for at investere i sig selv på topplan,« lyder det fra Mikkel Hansen i en pressemeddelelse.

Ifølge en af partnerne i PerformanceLab, Eric Zieng, var Mikkel Hansen tirsdag selv nede og træne i det nye center, og det vil fremover være her, at håndboldspilleren træner, når han er i Danmark.

Danmark er ved VM på hjemmebane i indledende gruppe med Chile, Tunesien, Saudi Arabien, Østrig og Norge.