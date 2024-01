Danmark er i EM-semifinalen, som spilles fredag aften.

Men det er ikke kun landstræner Nikolaj Jacobsen, der har succes på håndboldbanen.

Hans 15-årige søn Linus er i øjeblikket i Ungarn for at spille eliteturneringen Balaton Cup med GOGs U15-hold.

Et hold, landstræneren selv hjælper til omkring nogle gange.

»Sønnike vandt 28-21 over Valur. De skal spille finale torsdag, det er stort for min søn og hans hold til sådan et stort stævne. Der er positive tilbagemeldinger... ,« siger han og tilføjer:

»Altså, når han en gang imellem gider at svare sin far. Der kan godt gå en 3-4 timer imellem. Han er 15 år, det går ikke så hurtigt,« griner Nikolaj Jacobsen, efter han og landsholdet ankom onsdag til Køln.

Det var ikke længe efter, at Danmark havde vundet sit tredje VM på stribe i januar, at landstræneren pludselig dukkede op på sociale medier.

Her lå han på en luftmadras i et klasseværelse, fordi han var godt i gang med at hjælpe sønnens hold til påske cup.

»Den største forskel på det og landsholdet, hvor jeg har mit eget værelse, er, at jeg skal sove i samme klasselokale som 11 sløve 15-årige drenge, hvor den ene snorker, den anden snakker i søvne og den tredje går i søvne,« sagde han med et smil dengang til B.T.