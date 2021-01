Det var en blandet måned for det unge stjernepar. Mildt sagt!

Sikke en december, fløjsupertalentet Emil Jakobsen kan kigge tilbage på.

Først skrev han under på en stor kontrakt med den tyske topklub Flensburg-Handewitt. Så afleverede Emil Jakobsen sin nuværende klub, GOG, på ligaens førsteplads inden vinterpausen.

Og så toppede han lige det hele med en udtagelse til VM-truppen, så han nu som 22-årig kan se frem til sin slutrundedebut

Foto: Instagram: Emil Jakobsen

Men der var ikke kun jubel hjemme i lejligheden i Odense. For mens Emil Jakobsen havde en forrygende december, udviklede måneden sig til et mareridt for kæresten og samboen Helena Elver.

Odense-spilleren stod nemlig over for sin slutrundedebut med EM-kvindelandsholdet, da hun i den sidste testkamp blev skadet – og fik sin »drøm knust på målstregen«.

Skaden viste sig at være en alvorlig korsbåndsskade, og dermed går Helena Elver glip af resten af sæsonen.

»Det var selvfølgelig hårdt at sidde og se på,« fortæller Emil Jakobsen.

»Det kunne næsten ikke være værre. For jeg tror, at hun havde fået en stor rolle på det hold.«

Fløjraketten er dog imponeret over gåpåmodet hos sin bedre halvdel.

»Det var meget ærgerligt, men hun er også mega sej, og hun klarer det fandeme flot.«

»Selvfølgelig er der hårde dage, men hun holder humøret godt oppe,« lyder det fra VM-debutanten.

Danmarks Emil Jakobsen i EM kvalifikationslandskampen i herrehåndbold mellem Danmark og Schweiz i Ceres Arena i Aarhus, torsdag den 5. november 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Og til sommer bliver der også vendt op og ned på tilværelsen for det unge håndboldpar. Her flytter Emil Jakobsen nemlig til Flensborg, mens Helena Elver bliver på Fyn.

En lille udfordring, som Emil Jakobsen dog ikke ser de store problemer i.

»Det bliver helt fint, tror jeg. Jeg har snakket lidt med Lasse (Svan, red.), og han siger, at det er mega nemt i forhold til at køre hjem og se familien.«

»Det tager ikke mere end halvanden time at køre fra Flensborg til Odense. Og han (Lasse Svan, red.) kører tit til og fra Tyskland på samme dag.«

Danmarks Emil Jakobsen i Bygma Cup landsholdskampen i herrehåndbold mellem Danmark og Norge i Sydbank Arena i Kolding, torsdag den 7. januar 2021. Foto: Henning Bagger

»Og nu får jeg forhåbentlig en fed bil fra Tyskland, og så bliver den køretur sikkert okay.«

Og hele muligheden for, at forholdet kunne udvikle sig til et langdistanceforhold, har parret været forberedt på længe.

»Der er stor forståelse fra hinanden. På generelle ting, men selvfølgelig også i forhold til dette scenarie – at vi kan ende med at spille i forskellige lande.«

»Og nu blev det Flensborg, og det gør det bare mega nemt.«