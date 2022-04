Han var blot 27 år, da han pludselig stod i sit livs største tragedie.

For den danske håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen mistede i 1997 sin far, og blot 14 måneder senere døde hans mor pludseligt.

Dermed blev håndboldikonet med ét efterladt som forældreløs. Han var i chok.

Og derfor er det da også en tid, der har sat dybe spor i Nikolaj Jacobsen, og som han kun kom igennem takket være hans to brødre og særligt én Kiel-holdkammerat.

Den svenske håndboldlegende Staffan Olsson. Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Den svenske håndboldlegende Staffan Olsson. Foto: JAVIER SORIANO

Det afslører landstræneren mandag aften på scenen i Cirkusbygningen under det eksklusive talkshow med ham og fodboldlandstræner Kasper Hjulmand.

»Staffan Olsson hjælper mig meget i den periode. Han og familien satte alt til side for mig,« forklarer 50-årige Jacobsen.

Den svenske håndboldlegendes handling gjorde da også, at danskeren pludselig fik en øjenåbner, der ændrede alt:

»Inden da, var jeg en spiller, der kunne godt lide at have det sjovt uden for banen og stikke lidt til de andre. Der skulle ske noget. Men jeg var ikke en særligt god holdkammerat. Og herefter tænkte jeg: 'Sådan en holdkammerat vil jeg gerne være'. Staffan og hans familie gjorde, at jeg ændrede min tankegang.«

Den danske håndboldstjerne kom dog igennem den store krise, og sammen med holdkammeraterne i THW Kiel vandt han tre tyske mesterskaber og to pokaltitler fra 1999 til 2002.