Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) slækker på sine coronaregler ved EM i håndbold, så en coronaramt spiller kan være aktuel igen efter seks dages isolation.

Tidligere skulle en spiller isoleres i 14 dage, inden vedkommende fik mulighed for at komme i aktion igen.

En smittet spiller skal isoleres i fem dage, hvorefter han skal aflevere en negativ PCR-test. Tidligst 24 timer senere skal han testes igen, og hvis også anden test er negativ, kan han træde ind i EM-turneringen.

Det er desuden et krav, at spilleren er symptomfri, og reglerne gælder også for trænere og andre stabsmedlemmer.

Reglerne er ændret med tilbagevirkende kraft, fastslår EHF.

Coronavirus har desværre været en stor del af EM-optakten for det danske landshold, da måmand Jannick Green blev testet positiv 3. januar. Regelændringen betyder dog, at han kan komme tidligere i aktion ved EM i håndbold, end man oprindeligt regnede med.

Ifølge de nye regler kan han med to negative test være klar til Danmarks åbningskamp ved EM mod Montenegro næste torsdag. Herefter venter kampe mod Slovenien og Nordmakedonien.

Heldigvis er Jannick Green i skrivende stund den eneste coronasmittede i den danske trup.

Alligevel har coronavirus også sat sit præg på de håndgribelige forberedelser til EM-slutrunden, da Danmarks kamp mod Norge torsdag aften er aflyst.

Nordmændene har trukket sig til kampen grundet bekymring for coronasmitte.

Det ser dog ud til, at Danmarks kamp mod Norge på lørdag i Hillerød gennemføres. Oprindeligt skulle de rød-hvide have mødt Frankrig i den ene kamp og Norge i den anden, men kampen mod franskmændene blev også droppet grundet coronasmitte.

Her gjaldt det hos det franske landshold.

EM afvikles i Ungarn og Slovakiet 13.- 30. januar