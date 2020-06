Harpiksen er lagt på hylden for Michael V. Knudsen. Nu bliver han i stedet sportslig ansvarlig i BSH.

Selv om Michael V. Knudsen har annonceret sit karrierestop, så får Bjerringbro-Silkeborg (BSH) fortsat glæde af hans evner. Det bliver bare ikke på banen.

I en pressemeddelelse oplyser klubben, at den mangeårige stjernestregspiller bliver ansat i en rolle som sportslig ansvarlig.

Det betyder, at Knudsen kommer til at sidde med i et sportsligt udvalg, ligesom han får det fulde ansvar for ungdomsafdelingen og struktureringen af klubbens talentarbejde.

Samtidig overtager han en del af direktør Jesper Schous opgaver, som er relateret til det sportslige.

- Michael har været en stor profil for Bjerringbro-Silkeborg både på og udenfor banen. Både personligt og på vegne af klubben er jeg meget tilfreds med, at vi fortsat har Michael tilknyttet, siger direktør Jesper Schou i pressemeddelelsen.

- Michael har haft en fantastisk flot karriere. Han har været en god ambassadør for sporten og for klubben, og hans værdier matcher det, vi står for og vil stå for i Bjerringbro-Silkeborg.

Den 41-årige tidligere EM-vinder glæder sig til opgaven, og han ser frem til at forblive i den sport, han har dyrket på topplan siden 1997, hvor han startede i Viborg.

- Jeg har svært ved at slippe sporten helt, så den her mulighed for at præge BSH og være med til at bringe klubben videre tiltaler mig, siger Knudsen selv i pressemeddelelsen.

- Jeg kender klubben rigtig godt efter seks år og kan bidrage med at få os et skridt videre og vinde flere guldmedaljer. Det har været mit mål som spiller, og nu skal jeg være med til det udenfor banen.

Michael V. Knudsen starter i jobbet 1. juli.

Han spillede for den tyske storklub Flensburg-Handewitt fra 2005 til 2014, inden han vendte hjem til Danmark for at spille for BSH.

/ritzau/