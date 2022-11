Lyt til artiklen

Han fik stukket en mikrofon i hånden, men pludselig tog det hele en drejning, som de færreste seere nok havde forventet.

For efter torsdagens Champions League-kamp mellem GOG og Magdeburg skulle den tyske storklubs danske stjerne Michael Damgaard forbi Viaplays nedtaktsstudie.

Og her havde backspilleren brug for at tale ud i et opsigtsvækkende interview, der varede hele 12 minutter.

»Jeg lider for tiden, har ikke selvtilliden og mangler en masse,« lød det som det første fra Magdeburg-spilleren, inden han for alvor åbnede for sluserne.

32-årige Michael Damgaard. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 32-årige Michael Damgaard. Foto: Mads Claus Rasmussen

For efter en svær periode med ikke ret meget spilletid og dårlige præstationer fra den 32-årige dansker, besluttede han sig nemlig for at være bundærlig om den situation, han er havnet i – både sportsligt og mentalt.

»Der er rigtig mange, der kan kloge sig på min situation, men det lort gider jeg ikke at høre på, men jeg tager det med videre alligevel, og det er jeg træt af,« lød det, inden han fortsatte:

»Byrden bliver tungere og tungere. Derfor arbejder jeg en masse med mig selv, men jeg er ikke mit gamle 'jeg'. Jeg lader mig gå på af småting hele tiden.«

Efter et overraskende mesterskab i sidste sæson, hvor Michael Damgaard var en stor del af holdet, har det dog set markant anderledes ud denne sæson, og det har ramt danskeren ekstremt hårdt.

»Jeg vil gerne spille mere, men lige nu er der en masse foran mig, og det er pisseringe af mig. Men det er mit liv lige nu. Jeg vil gerne modbevise de pisseirriterende kommentatorer, men jeg føler ikke, jeg får tilliden,« lyder det videre.

Og netop derfor har den danske håndboldstjerne nogle gange svært ved helt at se meningen med det store afsavn, der har ramt familien:

»Når man ofrer så meget tid væk fra familien, så er det sgu hårdt, når man gerne vil have en undskyldning over for sin datter, hvorfor man tager væk.«

»Jeg vil bare gerne spille håndbold og være glad for det.«

GOG vandt torsdagens Champions League-brag mod den tyske storklub med cifrene 33-22.