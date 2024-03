Med en storsejr over Viborg er Team Esbjerg nu kun tre sejre fra at gøre rent bord i Kvindeligaens grundspil.

Der er nu kun tre hold tilbage i landets bedste håndboldrække for kvinder, som kan forhindre mestrene fra Team Esbjerg i at levere historisk grundspil.

Onsdag pulveriserede det vestjyske mesterhold Viborg HK med 34-24 og er nu oppe på 23 sejre i 23 kampe i grundspillet, som består af 26 spillerunder.

De grønblusede gæster var på intet tidspunkt foran i opgøret. Fra stillingen 2-2 lagde Esbjerg afstand, og Viborg kom aldrig på omgangshøjde igen.

Især var den tidligere Viborg-keeper Anna Kristensen, som for lidt over et år siden skiftede til vestjyderne, hård mod sin tidligere klub.

Hun pillede pynten fuldstændig af sine tidligere holdkammerater. Hun slap blot 8 af 20 skud forbi sig i de første 30 minutter og gik til pause med en redningsprocent på utrolige 60.

- Det er et hold, der på deres gode dage spiller op med de bedste, sagde Esbjerg-træner Jesper Jensen til klubbens hjemmeside forud for opgøret.

Men enten spillede Viborg ikke op til sit bedste, og ellers var vestjyderne og især Anna Kristensen bare utrolig godt spillende.

Med en 15-9 halvvejs lod mestertræneren sin førstekeeper hvile på bænken i anden halvleg, hvor Amalie Milling fik chancen. Hun nåede ikke i nærheden af kollegaens niveau, men det var heller ikke nødvendigt.

Esbjergenserne øgede hurtigt føringen, så Viborg tabte pusten. Ethvert håb om et stort comeback fortonede sig hurtigt.

Den norske stjerne Henny Reistad blev topscorer med syv mål, men sigende for Esbjergs bredde var det også, at samtlige 12 markspillere kom på måltavlen.

Størst chance - eller risiko afhængig af øjnene der ser - for pointtab til Esbjerg er i næste runde, når holdet gæster Ikast, der ligger nummer to. Holdet har blot tabt to ligakampe i sæsonen.

Rækkens nummer tre, Odense, tog også en sikker sejr onsdag. På udebane blev bundproppen Ajax tævet med 37-15.

Silkeborg-Voel slog Nykøbing Falster med 30-27, og Horsens nedlagde Aarhus United med samme cifre. Endelig vandt Skanderborg med 36-27 ude over Ringkøbing.

/ritzau/