Team Esbjerg har ikke levnet modstanderne mange chancer i sæsonstarten. Senest fik Horsens prygl.

Håndboldkvinderne fra Ajax København er med et nederlag på fire mål det hold, som er sluppet billigst fra mødet med mestrene fra Team Esbjerg i denne sæson.

Det blev der ikke ændret på onsdag aften, da vestjyderne drog til Forum Horsens og pryglede Horsens HE med 34-25 i Bambusa Kvindeligaen.

Hjemmeholdet var ellers pænt med i starten af kampen og fulgte med favoritterne frem til 9-9 i første halvleg.

Herfra scorede Esbjerg tre mål på stribe og åbnede det hul, som blev fundamentet for at trække yderligere fra og snuppe endnu en komfortabel sejr.

En velspillende Rikke Granlund i Esbjerg-målet begyndte at lukke godt ned. Hendes redningsprocent tæt på de 40 var kraftigt medvirkende til at dræne hjemmeholdets håb om at komme tilbage i opgøret.

I modsatte ende storspillede Marit Jacobsen, som scorede otte mål på ni forsøg, mens den danske landsholdsback Mette Tranborg scorede fem mål på ti forsøg.

Hos Horsens agerede svenske Melissa Petrén enmandshær med 13 mål på 18 forsøg, men hun kunne ikke ændre på styrkeforholdet.

Med sejren på ni mål holder Esbjerg fast i ligaens dukseplads med maksimumpoint efter fem runder. Hvor holdet har vundet kampene med 9,2 mål i gennemsnit.

Holstebro fik sæsonens første point, da holdet efter fire nederlag kunne rejse hjem fra udekampen mod Ajax København med en sejr på 24-22.

I Skanderborg levede Viborg HK op til favoritværdigheden og sejrede sikkert med 36-27. Dermed har Viborg ligesom Esbjerg maksimumpoint efter fem kampe.

Det samme har Herning-Ikast, dog blot for fire kampe.

I onsdagens to sidste kampe vandt København Håndbold på udebane 28-26 over Silkeborg-Voel, mens Aarhus United hjemme hentede en sejr på 22-17 over Randers HK.

/ritzau/