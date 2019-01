Landstræner Nikolaj Jacobsen har masser at spekulere over på hotelværelset.

Lørdagens mellemrunde-sejr over Ungarn kom i land uden deltagelse af landsholdets førstevalg på højreback, Nikolaj Øris Nielsen.

BSV-profilen fik et riv i baglåret i torsdagens kamp mod Norge, og opvarmningen til lørdagens kamp skulle afgøre, om han kunne komme i spil. Den test bestod Øris' baglår ikke.

»Jeg har en lille fiberskade i baglåret, som jeg håbede på, at jeg kunne få i gang. Men jeg syntes ikke, at det føltes sådan helt super. Så jeg kunne ikke sige, at jeg var 100 procent klar,« fortalte han efter 25-22-sejren.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Så jeg tror, at det var meget godt, at jeg blev siddende på bænken i dag.«

Nu håber Nikolaj Øris på, at han komme i betragtning til mandagens opgør mod Egypten.

»Der er 48 timer til, og jeg synes, jeg er kommet langt på de første 48 timer. Så nu håber jeg bare, at bedringen fortsætter,« fortalte den langskæggede hugger.

Tidligere i turneringen måtte Øris forlade VM-truppen - men det var på grund af lykkelige omstændigheder, da hans og kærestens andet barn kom til verden.