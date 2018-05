Claus Mogensen hylder sine mentalt stærke spillere og roser sin målvogter efter semifinalesejr i Viborg.

Viborg. Evnen til at præstere sit bedste med kniven for struben var udslagsgivende for, at København Håndbold tirsdag fremtvang en tredje og afgørende DM-semifinale mod Viborg HK efter en overbevisende udesejr på 31-25.

Det mener København Håndbolds cheftræner, Claus Mogensen.

- Jeg synes, at mine spillere viste stor moralsk karakter. Presset var størst på os, men alligevel fremstod alle spillerne fokuserede og afklarede. Det var voldsomt afgørende for kampen.

- Jeg havde egentlig ikke en fornemmelse af, at Viborg-spillerne mentalt allerede var i finalen, men i den første kamp ramte vi ikke helt det rette spændingsniveau, og det var måske det samme, der skete for Viborg i dag.

- Nu får vi så en tredje kamp lørdag, hvor vi nok kan forvente, at begge hold rammer niveauet, siger Claus Mogensen.

I minutterne før og efter pausen havde Viborg godt fat i københavnerne og var begyndt at æde ind af den seksmålsføring, der var skabt ved stillingen 12-6.

Siden kom gæsterne ud af Viborg-grebet, og netop evnen til at forkorte dårlige perioder bliver sandsynligvis afgørende for, hvem der vinder lørdagens skæbnekamp i København, mener Claus Mogensen.

- Holdene er så jævnbyrdige, så det at kunne holde fokus og minimere og forkorte de dårlige perioder bliver afgørende. Det er det, som har afgjort de to første semifinaler.

- I dag fik Viborg for eksempel en dårlig periode efter en ellers god start på anden halvleg, og det gjorde, at vi kunne trække fra igen, siger træneren.

Han kunne se sin foretrukne målvogter, Johanna Bundsen, stå en solid kamp med en redningsprocent på over 42. Viser hun storspil igen lørdag, lugter det af den anden DM-finale i træk med københavnsk deltagelse.

- Hun har været virkelig god i de to første semifinaler, og det er virkelig stærkt at kunne levere sådanne præstationer, når det virkelig gælder.

- Hvis hun kan spille på det niveau en gang til, så er vi godt på vej mod finalen, siger Claus Mogensen.

