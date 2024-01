Turbulent.

Det er det første ord, Aaron Mensing bruger, da snakken falder på GOG.

En klub, den danske landsholdsspiller skiftede til i 2023, men hvor det ikke har været let.

»Der har været mange forskellige ting og faktorer, der har forstyrret. Jeg synes, vi er begyndt at få styr på det nu. Det kan man se på vores spil,« siger han.

Inden landsholdspausen lykkedes det klubben at hive nogle sejre hjem efter en periode med en del uro.

14. september blev Ian Marko Fog fyret efter blot 53 dage på trænerposten. Resultaterne i efteråret både svingede og svigtede. 30. november blev spilleren Morten Olsen så fyret.

»Når man skifter til en klub, er det ikke det, man håber på kommer til at ske. Det er min arbejdsgiver, der har taget de beslutninger, og som ansat kan jeg kun have fokus på det, jeg kan gøre. Det har jeg prøvet på. At det har været nok til at få mig herind, er jeg stolt over,« siger Mensing med henvisning til landsholdet og fortsætter:

»Først og fremmest har jeg prøvet at få det bedste ud af det, og jeg synes også, vi er godt på vej nu. Rent sportsligt har vi ikke stået, hvor vi ville i lang tid. Efterhånden er vi kommet efter det, det der har været udenom med trænerfyring og en spillerfyring, er selvfølgelig ærgerligt. Det vil man ikke have, når man spiller på et hold, men det må man acceptere.«

Aaron Mensing under håndboldherrernes mediedag på Scandic CPH Strandpark i København, tirsdag den 2. januar 2024. Håndboldherrerne spiller EM i Tyskland 8.- 29. januar. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Aaron Mensing under håndboldherrernes mediedag på Scandic CPH Strandpark i København, tirsdag den 2. januar 2024. Håndboldherrerne spiller EM i Tyskland 8.- 29. januar. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det er dog tydeligt begrænset, hvad Aaron Mensing kan sige, da han bliver spurgt til, hvordan han selv oplevede fyringerne.

»Det kan jeg ikke så godt udtale mig om. Det må man næsten spørge klubben om. Jeg kan sige, jeg kommer til at savne Morten som holdkammerat og som spiller på banen. Meget mere kan jeg egentlig ikke sige.«

Han forklarer, at de som hold i GOG har forsøgt at se på, hvad de selv kan gøre som spillere.

»Og det tror jeg vi har løst på en fornuftig måde. Jeg synes også, det ser ret godt ud i forhold til, hvor meget modgang der har været i løbet af det første halve år. At vi stadig er med i CL, spiller Final Four og ligaen, hvor der kommer et slutspil. Alt er muligt,« siger Aaron Mensing.

Han erkender dog, at det ikke har været nemt at tage skyklapper på.

»Selvfølgelig påvirker det en. Det tror jeg er helt normalt. Vi har også snakket om det internt på holdet og fået vendt tingene og prøvet at hjælpe hinanden i forhold til hvordan man bedst muligt kommer tilbage og har fokus på de ting, man selv kan bidrage med og gøre noget ved. Det, synes jeg, har været et godt arbejde. Det er jeg glad for.«