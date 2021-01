Det var forventeligt, at VM ville blive et cirkus, og at der ville komme smittetilfælde, mener Mads Mensah.

Kritikken af VM i håndbold i Egypten har været hård, efter at flere deltagerlande har opdaget adskillige coronatilfælde i staben.

Blandt andre Norges tidligere landsholdsmålmand Ole Erevik har talt for en aflysning af turneringen - også set i lyset af, at der har været klager over utilstrækkelig sikkerhed i de såkaldte hotelbobler, hvor holdene bor.

Men en aflysning vil være at gå for langt, som situationen ser ud lige nu, fastslår den danske playmaker Mads Mensah.

- Tingene er stadig ikke eskaleret så meget, at man kan sige, at det skal aflyses. Jeg synes, det er en overdrivelse, lyder det fra Mensah.

Heller ikke den danske lejr er gået fri for coronabekymringer. Fredag blev fløjspilleren Emil Jakobsen testet positiv og har siden været isoleret fra resten af truppen.

Men hverken det eller de til tider tvivlsomme sikkerhedsforhold på hotellet kommer bag på Mensah.

- Jeg håber da, at alle, der tog herned, var indstillet på, at det ikke blev det, der var lovet. Det ville være naivt at tro, at vi kunne tage herned, uden at der kom et eneste tilfælde.

- Skal jeg være helt ærlig, er det nok, som jeg havde forventet. Jeg tror, de fleste af os havde sagt til sig selv, at det nok blev lidt af et cirkus, når vi kom herned.

- Derfor prøver vi også at tage tingene med et smil på læben, prøver at holde os for selv, og så koncentrerer vi os ikke så meget om, hvad andre gør, siger Mads Mensah.

Som reaktion på smittetilfældene har arrangørerne besluttet, at alle involverede i turneringen skal testes hver eneste dag.

Hver dag skal spillerne altså bide negle, indtil de får deres testresultat og dermed ved, om de får lov til at spille videre ved VM.

Mensah var selv smittet med coronavirus i marts sidste år og tager de nye retningslinjer med ro.

- Som udgangspunkt regner jeg ikke med, at jeg har corona eller får det.

- De mange test har været præmissen hele året, og om vi bliver testet hver dag eller en gang om ugen, det ændrer egentlig ikke på, at det ikke er noget, jeg går at bekymrer mig om, siger Mads Mensah.

