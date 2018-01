Kom med bagom det sensationelle danske nederlag til Tjekkiet ved EM-slutrunden i Kroatien.

Velkommen ned på jorden!



Hold da helt op for en kæberasler, som det danske herrelandshold var modtager af mandag aften i Varazdin.

Den slog så hårdt, at selv BTs to potente udsendte hang i tovene. Ja, det gør vi egentlig stadigvæk. Vi sad chokerede og hang ud med et par frivillige, der prøvede at vaske den danske skuffelse væk i baggrunden. Hvis vi dømmer på ihærdigheden fra de kroatiske gulvaskere, kommer det til at tage noget tid...







For pokker da. Efter den flotte sejr over Ungarn slog danskerne sig selv ud med et 27-28-nederlag til fuldstændigt upåagtede Tjekkiet.



Lad den danske stjerne Mikkel Hansen bedst beskrive den vilde EM-rutsjebanetur, som danskerne har været på hidtil.

Det her sagde Mikkel Hansen efter sejren over Ungarn om den danske vinderattitude:

»Som atlet er den værste måde at tabe på, hvis de andre var mere klar end dig. Hvis du taber, fordi de andre brænder en stor kamp af, kan det jo ske for os alle sammen, uanset hvor god man er. Men vi skal i hvert fald kunne sidde efter alle kampe i fremtiden, lige meget hvor det er, og kunne sige, at vi gjorde alt, hvad vi kunne.«



Og vi spoler 48 timer frem... til nederlaget til Tjekkiet.

»Jeg synes ikke, at vi med respekt for hinanden kan levere sådan en indsats. Men der er ikke så meget andet at gøre end at være rasende her til aftenen.«



Ja, vi forstår dig godt, Mikkel Hansen.Landstræner Nikolaj Jacobsen havde nok også håbet på en lidt mere rolig og lige start på sin første slutrunde. Nederlaget til Tjekkiet kommer til at skabe et helt unødigt pres på danskerne, og det anerkendte han også selv efter kampen. Opgøret mod Spanien onsdag bliver en gyser.

Nederlaget til Tjekkiet går ondt, rigtig ondt. Specielt på de mange danske tilskuere, der havde taget turen til Varazdin for at se håndboldlandsholdet. Vi ved ikke, om de prøver at sige noget om hårdheden af BTs karakterer fra deres heltes nederlag - SE KARAKTERERNE LIGE HER - eller om vi bare var vidner til en kroatisk familefejde, men vi kan konstatere, at der blev bil var i brand uden for det danske pressehotel. Vi følger selvfølgelig sagen.

Her til sidst vil jeg gerne sig undskyld for, hvis jeg – den polske halvdel af BTs EM-udsendte – er godt i gang med at udvikle mig til at være en ulykkesfugl for det danske håndboldlandshold.

Jeg har været med til tre slutrunder. Skuffelsen ved EM i Polen i 2016, fadæsen ved VM i Frankrig sidste år og nu EM i Kroatien.



Lad os bare håbe for alles skyld, at Danmark rejser sig mod Spanien og får sat EM-toget tilbage på skinnerne. Og nå ja, at Ungarn også lige hjælper på vej med en sejr over Tjekkiet.



Alt er i spil lige nu.

Og bliv endelig ved med at følge EM-historierne på bt.dk/sport. Vi er glade for jer.