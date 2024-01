Han har udviklet sig til at være en af verdens bedste på sin position. Og helt uundværlig for Danmark.

Derfor holder alle danske håndboldfans da også vejret i spænding om, hvorvidt Magnus Saugstrup bliver klar til EM-finalen mod Frankrig søndag.

Men landstræner Nikolaj Jacobsen kan allerede sige dagen inden braget, at det ikke bliver en Saugstrup i vanlig stil.

»Vi kommer til at kæmpe, fordi han er så vanvittig vigtig for os. Det bliver nok med nogle begrænsninger i Magnus' spil søndag. Det tror jeg godt, jeg kan sige allerede nu,« lyder det fra Jacobsen, der endnu ikke havde fået en endelig dom over skaden.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Saugstrup fik et vrid i ryggen, han stadig mærker dagen efter, fortæller han.

»Jeg mærker, at den sidder stadig i siden. Det er ikke, fordi det er superfedt. Men jeg håber, det bliver bedre i morgen. Jeg skal have noget massage, og der skal bruges noget laser på den,« siger Saugstrup selv om kampen mod tiden.

Danmark sikrede sig finalepladsen efter et højspændt drama mod tyskerne, hvor man trak fra i anden halvleg.

Sejren på 29-26 betyder, at Danmark er i sin første EM-finale i 10 år.

Og det er 12 år siden, man senest vandt.

Den forbandelse kan blive brudt søndag 17.45. Og det kan du følge her på B.T. de næste dage.