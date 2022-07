Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Håndboldklubben Nykøbing Falster Håndbold meddeler i en pressemeddelelse, at klubben tirsdag aften vil præsentere 'en spændende nyhed'.

Både TV 2 Sport og Ekstra Bladet har tidligere mandag skrevet, at den tidligere Team Esbjerg-profil Estavana Polman er meget tæt på at skifte til Nykøbing-holdet.

Den hollandske stjerne Estavana Polman har senest optrådt i dansk håndbold for Team Esbjerg, hvor hun igennem en længere periode var uønsket på grund af uenigheder med klubben, som aldrig specifikt blev sat ord på, hvad skyldtes. Det endte med, at håndboldstjernen blev fyret over mail.

»Beslutningen om, at Estavana Polman ikke indgår i vore planer for næste sæson, er truffet efter nøje overvejelse og i tæt samråd med den sportslige sektor,« sagde bestyrelsesformand i Team Esbjerg, Bjarne Pedersen, dengang om beslutningen.

Estavana Polman danner i privaten par med den tidligere hollandske fodboldstjerne Rafael van der Vaart. Foto: Patrick van Katwijk Vis mere Estavana Polman danner i privaten par med den tidligere hollandske fodboldstjerne Rafael van der Vaart. Foto: Patrick van Katwijk

Hovedpersonen selv fortalte i april til den hollandske avis Trouw, at der var kold luft mellem hende og klubben efterfølgende.

»Det ville være vanvittigt, hvis det her ikke påvirkede mig. Ni år (i klubben, red.), selvfølgelig gør det noget ved dig. Men den dag i dag har jeg ikke haft kontakt med klubben.

Estavana Polman fortalte desuden til det hollandske medie, at hun ville komme styrket ud af kontroversen med Team Esbjerg.

»Jeg er sikker på, at jeg kommer stærkere ud af det her. Jeg kan snart skrive en bog om det, og det vil helt sikkert blive en bestseller.«

Efterfølgende hev Polman til at hive Team Esbjerg i retten for kontraktbrud.

Gennem Håndbold Spiller Foreningen indgik parterne tidligere i juli et forlig, der betød, at man skiltes fra denne sommer et år før kontraktudløb.

Estavana Polman skiftede til Team Esbjerg i 2013. Hun har spillet 240 kampe og lavet 1.270 mål for den jyske klub, hvilket betyder, hun har skrevet sig ind i historien som den mest scorende spiller i klubben nogensinde.

Og nu ligner det, at hun fortsætter karrieren i Danmark for Nykøbing Falster fra næste sæson.