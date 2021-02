Mandag sendte den portugisiske håndbold-storklub FC Porto en chokerende nyhed ud.

Klubbens stjernemålmand Alfredo Quintana var under træningen blevet ramt af et hjertestop og var blevet hastet til hospitalet. Ifølge FC Porto skulle hans tilstand være blevet stabiliseret.

Men portugisiske medier fortæller, at den 32-årige landsholdsmålmand kæmpede for sit liv natten til tirsdag på sygehuset São João.

FC Porto har ikke opdateret på målmandens tilstand siden mandag eftermiddag.

Portugal's goalkeeper Alfredo Quintana (back) fails to stop a ball during the 2021 World Men's Handball Championship match between Group III teams Portugal and France at the 6th of October Sports Hall in 6th of October city, a suburb of the Egyptian capital Cairo on January 24, 2021. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / POOL / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Portugal's goalkeeper Alfredo Quintana (back) fails to stop a ball during the 2021 World Men's Handball Championship match between Group III teams Portugal and France at the 6th of October Sports Hall in 6th of October city, a suburb of the Egyptian capital Cairo on January 24, 2021. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / POOL / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Den portugisiske klubs fodboldhold vandt mandag aften med 2-1 over Maritimo Madeira. Og efterfølgende dedikerede FC Portos fodboldtræner, Sérgio Conceição, sejren til Quintana.

»Alle beder for Quintanas helbred,« siger Conceição til klubbens hjemmeside.

32-årige Alfredo Quintana er førstevalget i målet for det portugisiske landshold, der for en måned siden kæmpede med om medaljerne ved VM i Egypten.

Han er af cubansk oprindelse, men har spillet for Portugal siden 2014.