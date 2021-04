Et nyt europæisk storhold ser ud til at være på vej. Og det kommer til at have adresse i Danmark.

For den islandske håndboldstjerne Aron Pálmarsson er nemlig på vej til at skrive kontrakt med de forsvarende danske mestre, Aalborg Håndbold.

Det skriver både TV 2 Sport og Nordjyske.

Ifølge de to medier skriver den 30-årige islænding under på en treårig kontrakt med Aalborg Håndbold.

30-årige Aron Pálmarsson er ifølge flere medier på vej til Aalborg Håndbold. Foto: THILO SCHMUELGEN

Aftalen træder i kraft allerede til sommer, og verdensstjernens tilgang sker blot få måneder efter, at den danske håndboldklub sendte chokbølger gennem hele håndboldverdenen.

Det skete, da klubben præsenterede Mikkel Hansen som ny spiller i Aalborg fra sommeren 2022.

Herefter kunne B.T. blandt andet løfte sløret for, at det ikke kun var den danske superstjerne, der skal være med til at opbygge et kommende dansk storhold.

For også den svenske stregspiller Jesper Nielsen og den norske landsholdsfløj Kristian Bjørnsen har skrevet under på kontrakter med Aalborg Håndbold fra sommeren 2021.

Med tilgangen af Aron Pálmarsson ser den jyske klub ud til at gå benhårdt efter en plads blandt Europas stormagter de kommende år.

Islændingen spiller i øjeblikket i den spanske storklub FC Barcelona, men cv'et tæller blandt andet Kiel og Veszprem.