Sander Sagosen spiller til dagligt i Paris Saint-Germain.

Men ifølge Flensborg Avis har THW Kiel lavet en forhåndsaftale med den norske superstjerne, og han skal angiveligt tørne ud for klubben fra 2020.

Det er på baggrund af avisens oplysninger, at de kan skrive artiklen.

Sander Sagosen har blandt andet set sig et skifte for øje, da hans kæreste Hanna Oftedal har skrevet under med Silkeborg-Voel, lyder det fra avisen.

Sander Sagosen har ved flere lejligheder udtalt, at det var vigtigt for ham at være tæt på sin kæreste. Det er derfor ikke penge, der er afgørende lyder det, da Sagosen formentlig må se sig selv gå ned i løn i Kiel.

Hanna Oftedal spillede før i Issy Paris.

Hvis skiftet bliver en realitet, bliver Sagosen blandt andre holdkammerat med danske Niklas Landin.

Sander Sagosen er en af verdens bedste håndboldspillere og var også én af de helt store profiler under VM-slutrunden, som Danmark vandt.