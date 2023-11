Den tidligere landsholdsstjerne Morten Olsen stopper med øjeblikkelig virkning hos de danske mestre fra GOG - efter en sæson præget af intern uro i den fynske storklub.

Det erfarer TV 2 torsdag, og B.T. har efterfølgende fået bekræftet oplysningerne.

Morten Olsen skulle egentlig have været stoppet i GOG i sommer for at indlede en karriere som assistenttræner i TMS Ringsted.

Sydfynboerne fik ham dog overtalt til at indstille sit karrierestop og tage endnu en sæson med harpiks på fingrene.

Men det har langt fra været den sæson, som Olsen og GOG har håbet på. Mestrene kæmper med spillet og er sat af i toppen af ligaen.

Holdets nyansatte cheftræner Ian Marko Fog blev fyret efter få kampe - og så har der været historier fremme om en konflikt mellem Morten Olsen og GOG-topscorer Emil Madsen.

39-årige Morten Olsen begyndte karrieren i GOG i 2003 og kan kigge tilbage på en gloværdig karriere, hvor OL-guldet med herrelandsholdet i Rio de Janeiro i 2016 må anses som højdepunktet.

Så sent som onsdag aften bidrog bagspilleren med to mål, da GOG på hjemmebane besejrede Porto i Champions League.

