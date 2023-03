Lyt til artiklen

Den danske landsholdsstjerne Simon Pytlick skifter angiveligt til tyske Flensburg-Handewitt.

Det skriver TV 2 Sport om det, der bliver betegnet som en af de potentielt største handler nogensinde i den danske herreliga.

Ifølge mediets oplysninger skifter han fra GOG allerede til sommer.

22-årige Simon Pytlick, der egentlig har kontrakt med den fynske klub indtil 2025, stjal opmærksomheden og mange overskrifter under VM i januar.

Det var hans slutrundedebut, men det var på ingen måde til at se, og han høstede roser fra både holdkammerater og udlandet for sine præstationer i rødt og hvidt.

Han markerede sig blandt andet med ni mål i finalen mod Frankrig, og han kom desuden på turneringens hold.

Ender han i Tyskland, vil Simon Pytlick langt fra være den første dansker, der har udfoldet sig i Flensburg-Handewitt.

Faktisk er der lige nu flere uhyre kendte ansigter i klubben – blandt andre Kevin Møller, Emil Jakobsen og Mads Mensah, der også var med til årets VM.

Simon Pytlick og Mads Hoxer under hyldest af guldvinderne på Københavns Rådhus, mandag den 30. januar 2023. Herrehåndboldlandsholdet vandt guld under VM i Sverige, for tredje gang i træk.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Simon Pytlick og Mads Hoxer under hyldest af guldvinderne på Københavns Rådhus, mandag den 30. januar 2023. Herrehåndboldlandsholdet vandt guld under VM i Sverige, for tredje gang i træk.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Tilbage i januar begyndte spekulationerne omkring Simon Pytlick allerede, og direktør i GOG Kasper Jørgensen håbede da, at de kunne holde på guldvinderen. Han medgav dog, at det ville blive svært, da interessen allerede på det tidspunkt var stor.

Han ville ikke ud med en konkret pris, men der blev ikke lagt skjul på, at den store tegnebog skulle frem fra klubber, der havde interesse i den unge komet.

»Vi er et godt stykke deropad. Så snakker vi vel om den største spillerhandel i dansk håndbold. Vi vil stadig holde os i toppen, og vi vil stadig være konkurrencedygtige,« sagde Kasper Jørgensen til B.T.

Også Mikkel Hansen, Niklas Landin, Mathias Gidsel, Emil Jakobsen, Lasse Møller og Kevin Møller har fået deres håndboldopdragelse i GOG, hvorefter de har taget skridtet til udlandet.