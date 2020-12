Ikke godt nok!

Ruslands kvindelandstræner, Ambros Martín, er fyret efter det danske nederlag tirsdag aften.

Det skriver det russiske medie tass.ru.

I den altafgørende gruppefinale mod Rusland, som er et af verdens bedste landshold, var Danmark overlegen og sendte de russiske favoritter ud i mørket med et nederlag på hele 23-30, og det var tilsyneladende nok til få det russiske håndboldforbund til at trykke på knappen og smide spanieren ud.

Ambros Martin kan forlade Danmark inden afslutningen på EM. Foto: Bo Amstrup Vis mere Ambros Martin kan forlade Danmark inden afslutningen på EM. Foto: Bo Amstrup

»Ambros Martín er blevet bedt om at træde tilbage,« siger præsidenten for det russiske håndboldforbund, Sergey Shishkarev, til tass.ru og tilføjer:

»I sit sidste interview sagde han, at han er fokuseret på to hold: et af dem er det russiske landshold, det andet er familien. Vi tog en afbalanceret beslutning om at give ham muligheden for at koncentrere sig om det andet hold – sin familie. Han kan nu opdrage sine sønner og være lykkelig. Sønner er meget vigtige, og som far til tre sønner forstår jeg ham meget,« lyder det.

Sergey Shishkarev bekræfter samtidig over for mediet, at det bliver en anden person, der vil stå i spidsen for Rusland, når det skal spille om femtepladsen.

Dermed er Ambros Martín, der har været landstræner for Rusland siden august 2019, fortid allerede inden afslutningen på EM.