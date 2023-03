Lyt til artiklen

Først blev han dømt ude, men nu er han åbenbart inde igen.

For den danske landsholdsstjerne Hans Lindberg fortsætter angiveligt i den tyske Bundesliga-klub Füchse Berlin i næste sæson. Selv om klubben i efteråret meddelte, at danskeren ikke ville få forlænget sin kontrakt.

Men nu har den tyske storklub altså tilsyneladende fortrudt sin beslutning, skriver TV 2 Sport.

Ifølge mediet har den 41-årige danske fløjspiller nemlig skrevet under på en 1-årig forlængelse med hovedstadsklubben, så han også er at finde i Füchse Berlin i 2023-2024-sæsonen.

TV 2 Sport skriver videre, at Hans Lindberg vender hjem til Danmark og 1. divisionsklubben HØJ fra sommeren 2024.

Det var i oktober, at den tyske klub meldte ud, at den rutinerede fløjspiller ikke ville få forlænget sin kontrakt.

En beslutning, der kom voldsomt bag på Hans Lindberg.

»Det er jeg meget overrasket over. Jeg er den, der ligger og spiller flest minutter i øjeblikket på holdet. Og det er ikke mere end to måneder siden, at vi faktisk snakkede om at forlænge kontrakten med et år,« lød det dengang.

Landsholdslegenden er i øjeblikket skadet med en brækket hånd. En skade, der har sat en midlertidig stopper for en historisk rekordjagt hos danskeren.

