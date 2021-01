Kap Verde trækker sig fra VM-slutrunden i Egypten efter coronakaos.

Endnu en nation har trukket sig fra VM i herrehåndbold. Kape Verde følger efter USA og Tjekkiet, der trak sig forud for slutrunden.

Det skriver det tyske medie Sportschau.

Den afrikanske nation var allerede lammet af coronavirus i optakten til slutrunden med flere tilfælde, der betød, de kun havde 11 mand klar, men holdet tog alligevel til Egypten og spillede den første kamp mod Ungarn, hvor man tabte 27-34.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Til det næste opgør mod Tyskland kunne man dog ikke stille hold, da der var tikket to nye positive tilfælde af coronavirus ind. Og dermed havde man ikke de påvkrævede ti mand på holdet.

Derfor blev man taberdømt 0-10, men Kape Verde holdt fast i, at man prøvede at stille hold til den sidste gruppekamp mod Uruguay, hvor man med en sejr kunne komme i mellemrunden.

Men nu har Kap Verde trukket sig som følge af coronakaosset, og det betyder, at upåagtede Uruguay er videre fra gruppespillet, selvom man ikke har vundet en eneste kamp. Udover at man selvfølgelig bliver tildelt sejren over Kape Verde på 10-0.

