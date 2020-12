Danmarks håndboldherrer må efter alt at dømme undvære Rasmus Lauge, når der i januar skal spilles VM.

Den stærke playmaker pådrog sig således en skade i en Champions League-kamp onsdag, da han var i aktion for ungarske Veszprem, og den er så alvorlig, at danskeren ikke når at blive klar til slutrunden.

Det skriver TV2 Sport.

Uheldet indtraf med ti minutter tilbage af Champions League-opgøret mod Kiel.

Her måtte den 29-årige dansker hjælpes fra banen med det, der lignede en knæskade. Lauge har flere gange været ude med alvorlige knæskader, og nu tyder meget på, at der venter playmakeren endnu en ufrivillig pause.

Landsholdsprofilen var ifølge TV2 Sport på hospitalet onsdag aften for at blive scannet.

Hverken klubben, Dansk Håndbold Forbund eller Rasmus Lauge selv har indtil videre meldt noget ud om omfanget af skaden.

I forvejen må landstræner Nikolaj Jacobsen se bort fra venstrefløjen Casper U. Mortensen til VM-truppen, efter han ligeledes har pådraget sig en skade i knæet.

Danmark vandt – med Rasmus Lauge i en central rolle – 2019-udgaven af verdensmesterskabet på hjemmebane i Herning med en overbevisende finalesejr over Norge.

VM-slutrunden bliver spillet i Egypten fra den 14. til 31. januar.