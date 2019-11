Ifølge TV2 Sport skal håndboldspillerne i EH Aalborg gå ned i løn, hvis klubben skal reddes økonomisk.

Det er noget af et dilemma, de kvindelige ligaspillere i håndboldklubben EH Aalborg står over for.

Enten skal de gå ned i løn, ellers må klubben lukke. Det skriver TV2 Sport, der erfarer, at den nordjyske klub har bedt spillerne om at træffe deres valg inden fredag.

Ifølge TV2 Sport drejer det sig om en halvering af lønnen for samtlige af spillerne.

Klubbens direktør, Henrik Skals, vil ikke bekræfte, at ledelsen har bedt spillerne om at gå ned til det halve i løn, men han siger til TV2 Sport, at klubben befinder sig i en kritisk situation.

- Jeg kan bekræfte, at vi er i en økonomisk svær situation, men præcis hvor meget og hvor lidt, holder vi internt ledelsen og spillerne imellem.

- Men jeg kan sige, at vi er i en god dialog, og at vi forventer en fin afklaring på denne sag, siger Henrik Skals.

Onsdag aften spiller holdet mod Nykøbing Falster Håndbold i ligaen. Aalborg ligger inden kampen nummer 12 ud af de 14 hold i kvindeligaen.

/ritzau/