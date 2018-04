Håndboldklubben HC Midtjylland bliver mandag begæret konkurs.

Det skriver Herning Folkeblad, der erfarer den triste håndboldnyhed fra flere uafhængige kilder.

Konkursbegæringen skyldes manglende udbetaling af løn. Ifølge avisens oplysninger har flere medarbejdere ikke modtaget lønnen for marts måned.

HC Midtjyllands klubejer og formand, Thomas Hintze, bekræfter, at klubben skal møde i skifteretten mandag eftermiddag. Ifølge ham drejer det sig dog primært om en gammel skattesag.

Han siger dog:

»Det her betyder sandsynligvis, at vi ikke eksisterer mere efter retsmødet,« siger Thomas Hintze til Herning Folkeblad.

Der har længe hersket tvivl om håndboldklubbens fremtid på grund af økonomiske problemer, og et forsøg på at få en ny investorgruppe til at overtage klubben er mislykkedes.

Over for Ritzau har Thomas Hintze uddybet, hvordan den kritiske situation ser ud.

»Vi skal møde i skifteretten i dag klokken 13.30 (mandag, red.), fordi vi har en skattesag fra 2012, som den gamle ejer ikke vil betale. Og jeg vil ikke betale den. Og dem, vi forhandler med, vil ikke overtage den (regningen, red.). Så længe ingen vil overtage den, så kan klubben ikke eksistere. Hvis der ikke er nogen, der vil betale, så begærer de vel klubben konkurs,« siger Thomas Hintze til Ritzau.

Hvad er sandsynligheden for, at nogen betaler regningen?

»Den kunne jeg forestille mig var nul. For så var der nok nogen, der havde sagt, at de gerne ville betale,« siger Thomas Hintze.

Klubejeren har tidligere fortalt til BT, at han har smidt omkring 17 millioner kroner i HC Midtjylland, siden han kom ind i klubben i 2015. Nu vil han ikke mere uden opbakning fra erhvervslivet i Herning-området.

»Dengang jeg kom til, havde klubben lukket og slukket, hvis ikke jeg havde reddet den. Jeg overtog en klub med en gæld på 4,7 millioner, og nu er gælden cirka 2,5 millioner, så det er jo gået den rigtige vej. Vi har gjort flere ting rigtige i den her proces, og der er kommet flere tilskuere i hallen, men erhvervslivet vil åbenbart ikke tophåndbold i Herning, og så kan det bare ikke lade sig gøre at drive en håndboldklub på det niveau,« har han tidligere sagt til BT (Thomas Hintze tjente et stort millionbeløb på at sælge buskomet, og han brugte de penge i HC Midtjylland - læs mere om det her)

De seneste måneders turbulens har dog betydet et farvel til flere markante spillere i klubben, der stadig i er med i liga-turneringen.

Allerede mandag aften skal der faktisk spilles en udekamp mod Ribe-Esbjerg i nedrykningsspillet. Thomas Hintze fortæller til Herning Folkeblad, at spillerne overvejer at gennemføre kampen på grund af 'praktiske hensyn til værtsklubben'.