Det er både spillere og ledere, der er ramt af sygdom i den danske VM-lejr i Kairo.

Det fortæller landstræner Nikolaj Jacobsen, der også selv døjer med noget af det maveonde, der er trængt ind på landsholdet.

»Ja, lidt. Men ikke noget, der er så slemt. Der er også flere af os ledere, der har lidt. Michael Bruun (målmandstræner, red.) har også lige været på toilet et par ekstra gange i dag. Men ikke værre end det,« siger Nikolaj Jacobsen, der ikke lægger skjul på, at det er en alvorlig situation for landsholdet.

»Jamen det skal jo selvfølgelig tages alvorligt, og det er også rigtig svært at gøre noget ved. Når du først får det ind på holdet, så har det tendens til at sprede sig. I dag havde vi tre mand nede - med Mikkel Hansen, Johan Hansen og Anja Greve (holdets fysioterapeut, red.). Og både Mads Mensah, Morten Olsen og Lasse Andersson var heller ikke helt fri. Så det er selvfølgelig noget, der er rigtig ærgerligt.«

Hvad gør I for at inddæmme det her nu?

»Vi kan ikke gøre så meget. Vi kan selvfølgelig holde dem, der er ramt, på værelserne, og de kan lade være med at sætte sig ned i fællesrummet. Men vi kan ikke isolere nogen i og med, der ikke er værelser nok. Så det er også rigtig svært at inddæmme det helt. Det tror jeg ikke lige, man havde taget højde for.«

Kan I rykke rundt, så der ikke bor syge spillere sammen med raske spillere?

»Nej, det er også for sent nu. Det er ikke noget, man bare lige kan styre. Mads og Mikkel bor sammen, så de kan ligge og hygge sig sammen derinde med deres dårlige maver, men resten er svært at styre, for de er jo også nødt til at spise. Men indtil videre har vi bragt maden op til Mikkel og Johan.«

Sygdommen kommer i kølvandet på corona-kaoset omkring Emil Jakobsen, og landstræneren indrømmer da også, at han godt snart kunne tænke sig, at der kom lidt ro på i den danske lejr.

»Vi er da udfordret, det er der ingen tvivl om. Der er ingen nemme dage i Kairo. Det nemmeste indtil nu har været på banen. Men ja, vi er selvfølgelig udfordret, men jeg synes, spillerne tackler det godt og tager det hele i stiv arm,« siger Nikolaj Jacobsen.