GOG sikrede sig lørdag en plads i DM-finalen, og det var blandt andet på grund af en storsprudlende Mathias Gidsel.

En storslået første halvleg blev afgørende, da GOG lørdag eftermiddag nedlagde Skjern med 34-29 i den tredje og afgørende semifinale og spillede sig i DM-finalen.

Med et medlevende publikum i ryggen hjemme i Gudme scorede fynboerne mål på samlebånd, og gæsterne fra Vestjylland kunne intet stille op før pausen.

GOG-spillerne så ganske enkelt ud til at ville det mere end gæsterne, der manglede energi, aggressivitet og opfindsomhed.

Det blev en tand bedre for vestjyderne efter pausen, men GOG's pauseføring på 19-13 var så tilpas stor, at Skjern aldrig fik færten af værterne igen.

GOG skal nu forsøge at nedlægge Aalborg Håndbold, som efter to kampe mod Bjerringbro-Silkeborg Håndbold strøg i finalen uden store problemer.

Skjern og Bjerringbro-Silkeborg mødes i bronzedysten.

Tændingen var enorm hos GOG og især Simon Pytlick, der åbnede kampen med to hurtige scoringer, som bragte fynboerne foran 2-0. Hurtigt viste også Mathias Gidsel, at han er ved at være, hvor han var inden sin korsbåndsskade.

Landsholdsprofilen, der øjensynligt har brugt meget tid i styrkerummet de seneste måneder, bød ind med tre scoringer inden for de første 11 minutter og bragte GOG på 9-5.

I den anden ende spillede Skjern meget stationært og uden det tempo, der kendetegnede GOG's angrebsspil. Lasse Mikkelsen, der ofte går forrest, kunne slet ikke finde sit spil og scorede først i fjerde forsøg efter 16 minutter.

GOG-cheftræner Nicolej Krickau tillod sig at give pause til Gidsel og Pytlick, men det holdt ikke fynboerne fra at score stribevis af mål. Skjerns forsvar var hullet som en si, og hjemmeholdet gik til pause med en føring på 19-13.

Vestjyderne hankede op i sig selv efter pausen, mens GOG sløsede og lavede flere fejl i angrebsspillet. Det betød, at fynboernes forspring skrumpede til fire mål, da Lasse Mikkelsen sneg bolden i mål efter 43 minutter.

Kortvarigt så det ud til, at GOG var gået i stå. Flere spillere lignede spørgsmålstegn, når en angrebsaktion kiksede, og Skjern havde mentalt overskud.

Der gik dog ikke længe, før momentum var tilbage hos GOG, og tiden løb langsomt fra Skjern, som måtte opgive ævred.

