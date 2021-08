Mathias Gidsel skifter til Füchse Berlin i 2022. Den danske OL-sølvvinder har fået en treårig kontrakt fra næste sommer.

Det skriver bundesligaklubben Füchse Berlin på sin hjemmeside.

»Bundesligaen er verdens bedste liga, og jeg har bevidst valgt Füchse Berlin, fordi jeg er begejstret for konceptet, og det bliver fedt at udvikle mig med det hold,« siger supertalentet om skiftet.

Den danske komet har kontrakt til sommeren 2024 med GOG, men er blevet købt fri af den tyske klub.

— Füchse Berlin (@FuechseBerlin) August 17, 2021

Det fremgår dog ikke, hvad Füchse Berlin har betalt for den danske højreback.

»Han er min absolut drømmespiller, som vi har arbejdet på at få i lang tid,« siger sportschef Stefan Kretzschmar.

»Jeg glæder mig til et af vor tids største talenter.«

Den 22-årige Mathias Gidsel er netop blevet kåret til OL-turneringens bedste efter at være kommet på allstarholdet i sin første turnering i landsholdsdragten, da Danmark vandt VM i januar.

Skiftet kommer som en naturlig forlængelse af et vanvittigt år for Mathias Gidsel, der har braget igennem og fået håndboldverdenen til at slå øjnene op.

Han skifter til sidste års nummer fire i den tyske Bundesliga.

Gidsel har spillet 25 kampe for Danmark og scoret 116 mål.

Han får nummer 19 i Füchse Berlin, hvor han skal spille med danskerne Lasse Andersson og Jacob Holm.

Også Hans Lindberg og Johan Koch spiller i den tyske klub, men begges kontrakter står til at udløbe om et år - og det er først dér, Gidsel skifter til klubben.

