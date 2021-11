Der er ingen fare for, at Mathias Gidsel mister jordforbindelsen.

Nu er der først og fremmest ikke meget, som indikerer, at den 22-årige vestjyde har problemer med den slags. Overhovedet.

Men på hjemmefronten bidrager kæresten for en sikkerheds skyld også til, at tingene ikke løber løbsk efter 12 måneder, der har budt på en historisk himmelflugt for Gidsel.

For et år siden var han et ukendt ansigt, som stod foran sin debut på landsholdet. Nu er han hele Danmarks Gidsel og kan blandt andet kalde sig verdensmester, OL-sølvvinder, VMs bedste højre back samt MVP ved OL – det er det, vi på almindelig dansk kalder turneringens bedste spiller.

»Det er drømmen for mig at spille på landsholdet, og jeg føler virkelig, jeg lever det fede liv lige nu. Men jeg vil også gerne mere og hele tiden blive bedre – for jeg tror også, det er med til at gøre, at jeg holder benene på jorden... Og om ikke andet, så gør min kæreste det i hvert fald derhjemme, når hun siger, at jeg stadig skal vaske tøj, selvom jeg er MVP,« siger Mathias Gidsel og slår et stort grin op.

»Så hun holder mig i hvert fald også nede på jorden,« tilføjer han.

Men Mathias Gidsel, der i denne uge er samlet med landsholdet for første gang siden OL, indrømmer, at han stadig kan have svært ved at forstå, hvad der er sket i løbet af det seneste år.

Han troede faktisk, at karrieren allerede toppede i januar, da Danmark vandt VM-guld, og han selv fik plads på turneringens All Star-hold.

Han gjorde sig ingen forestillinger om, at han kunne spille endnu bedre ved OL.

»Det er svært at beskrive. Jeg er lige så overrasket som alle andre. Jeg havde også troet, at VM var det ultimative, jeg ville opleve i min karriere. Og jeg gik egentlig ind til OL med et mindset om, at det godt kunne blive en personlig nedtur. Jeg var forberedt på, at der ville blive stillet lidt kritiske spørgsmål efter turneringen, fordi det umuligt kunne gå lige så godt ved VM. Men det gjorde det.«

»Så jeg har også knebet mig selv i armen, og jeg kan da heller ikke helt forstå det, og jeg tænker også, at det her må da stoppe. Jeg siger til mig selv, at 'nu må du da ramme muren, Gidsel'. Men lige så fedt, jeg synes, det var at blive MVP, og vi fik sølv til OL, lige så fedt er det bare at være en del af det her landshold.«

»Og jeg håber, der kommer endnu en fed oplevelse for mig til januar til EM, hvor jeg for første gang skal spille en slutrunde foran tilskuere. Det her er virkelig drømmen og det fede liv for mig. Det er ligesom, at nogle vil gerne køre Ferrari – jeg vil bare gerne være på landsholdet,« siger Gidsel, som ikke tøver med at give landsholdskammeraterne en stor del af æren for sit massive gennembrud.

»Jeg tror ikke, at svaret skal findes i mig som spiller, jeg tror lige så meget, det skal findes i det her hold. Først og fremmest er jeg omgivet af nogle af verdens bedste spillere. Og de er samtidig de bedste holdkammerater i verden og bedste venner, og hver gang jeg kommer i tvivl om noget, så forklarer de mig, hvad jeg skal gøre.«

»Jeg tror, det er ret unikt, for det er jo egoister, der er samlet her. Det er jo landets bedste håndboldspillere. Men de har taget mig i hånden, og det har bare handlet om at spille håndbold for mig. Der har ikke været noget pres på noget tidspunkt,« siger han.

Og nu står han her altså igen, Mathias Gidsel. I landsholdslejren. Klar til træningsturneringen Golden League og tre testkampe mod Norge, Frankrig og Holland på fire dage. Mange af de største danske stjerner har ellers fået lov at få et hvil – eksempelvis sidder Mikkel Hansen, Niklas Landin, Lasse Svan Hansen og Henrik Møllgaard derhjemme og plejer deres kroppe efter et hårdt kampprogram i klubregi.

Man kunne fristes til at tro, at Mathias Gidsel også gerne ville have haft fri, efter han i begyndelsen af denne sæson forklarede, at han i en periode kæmpede med træthed og sygdom efter OL.

Men Gidsel understreger, at han nu er ovenpå igen og »rigtig, rigtig glad« for at være med blandt Nikolaj Jacobsens udvalgte.

»Jeg har det rigtig godt både i kroppen og hovedet nu. To slutrunder på et halvt år havde bare slidt rigtig meget på min krop. Efter OL havde jeg tabt syv-otte kilo af min normale vægt – jeg kunne da også konstatere, da jeg kiggede mig i spejlet efter OL, at der var ikke meget muskelmasse tilbage på min krop. Og da jeg så ikke havde noget sommerferie til at bygge min krop op igen, så var der ikke så meget at stå imod med. Så jeg har helt sikkert været et nemt offer for noget sygdom.«

»Men jeg har fået hjælp af sundhedsstaben her på landsholdet og Team Danmark i forhold til dosering af kost og træning, og GOG har også været rigtig gode til at give mig tid. Så nu er jeg ved at være oppe på min normale vægt igen, og jeg har det godt. Jeg har ingen skavanker og er mere end frisk til at være her,« siger Mathias Gidsel.