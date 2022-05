Spørger man ham direkte, er svaret ja.

Mathias Gidsel har spillet sin sidste kamp for GOG.

Men den danske håndboldstjerne vender alligevel flere gange tilbage til det spinkle håb.

Muligheden for at trække i den ikoniske gule trøje en sidste gang, inden turen går til Berlin til sommer.

»Jeg er evig optimist og håber til sidste dag,« fortæller han til B.T.

Skulle GOG nå hele vejen til en eventuelt tredje DM-finale, spilles den 15. juni.

Det er fire og en halv måned efter Gidsels korsbåndsskade i EM-bronzekampen mod Frankrig. Prognosen lød på fire til seks måneder på sidelinjen.

Sagt på en anden måde: Hvis alt går snorlige efter planen uden tilbagefald for 23-årige Mathias Gidsel, er der en chance for et GOG-comeback.

Mathias Gidsel forstår Füchse Berlins perspektiv. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Mathias Gidsel forstår Füchse Berlins perspektiv. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

»Der er en lille drøm om at løbe på banen i GOG her til sidst. Jeg arbejder stenhårdt hver dag, fordi jeg vil opsøge de fem procent, der nu skulle være for det.«

Han er dog samtidig klar over, at hans kommende arbejdsgiver i Füchse Berlin sidder med et lidt andet håb.

»Jeg har hørt mange sige, at jeg har et ansvar for Füchse Berlin, fordi jeg skal være hundrede procent klar til det.«

»Jeg er med på, at Berlin nok ønsker, at alle os nye spillere bare laver fysisk træning og spiller hyggehåndbold indtil, men sådan er det ikke.«

»Jeg kan godt forstå, hvis der er et perspektiv fra Berlin, der synes, det er bedre at vente, men jeg har snakket med sportsdirektøren, Stefan Kretzschmar, om det.«

»Når man er klar, er man klar. Jeg ville gøre det samme i Berlin, så ville jeg heller ikke vente to måneder, hvis jeg skulle noget andet bagefter.«

Mathias Gidsel er klar over sine forpligtelser over for den tyske hovedstadsklub – og det danske landshold for den sags skyld.

»Men jeg er også forpligtet i GOG,« konstaterer han.

»Jeg er ansat af GOG, og når jeg er klar, skal jeg spille håndbold. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, indtil min kontrakt udløber.«

Men vil det ikke være risikabelt at tage chancen og så komme til Berlin i 'bad standing', hvis det giver tilbagefald?

»Jo, det ville være træls. Men sådan er jeg ikke. Selvfølgelig er der en risiko ved at spille håndbold. Jeg kan også brække armen i en DM-finale.«

»Jeg stiller kun op, hvis mit korsbånd er hundrede procent klar. Jeg kommer ikke i kamp, hvis jeg er 99 procent klar – heller ikke i en DM-finale. Det er jo ikke i GOGs interesse, at jeg bliver skadet igen.«

»Så kaster jeg måske et straffekast og løber ud igen. Hvis jeg når det, og lad os håbe og krydse fingre for det, kommer jeg ikke til at have den største betydning.«

»Jeg spiller, når jeg er klar. Jeg kan jo ikke vente og blive 101 procent klar.«

Mathias Gidsel fremhæver, at han kun har mødt opbakning fra Füchse Berlin i hele sin skadesperiode.

»Hvis der var noget, de kunne gøre med læger eller fysioterapeuter, skulle jeg bare skrive til dem. De glæder sig til, at jeg kommer helt frisk for fight, og det er jeg ikke i tvivl om, at jeg gør.«

Mathias Gidsel glæder sig til at få tyske tæsk i Bundesligaen, hvor han forventer, at modstanderne vil smadre ham. Det kan du læse mere om HER.