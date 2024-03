Hallyset gik pludseligt, da Nordsjælland mandag tog imod TMS Ringsted. Efter en time blev kampen genoptaget.

Mandagens opgør mellem Nordsjælland Håndbold og TMS Ringsted i landets bedste håndboldrække på herresiden blev afbrudt i mere end en time på grund af strømproblemer.

Lyset i håndboldhallen i Hillerød forsvandt pludselig, skriver Nordsjælland Håndbold i et opslag på Facebook.

Problemerne med lyset indtraf efter et kvarter, på et tidspunkt hvor gæsterne fra TMS Ringsted førte 7-5.

Arrangørerne havde tilsyneladende svært ved at finde årsagen til det pludselige strømnedbrud, da Nordsjælland i første omgang meldte ud, at kampen tidligst ville blive genoptaget en time senere.

De to hold måtte vente en time og et kvarter, før det var muligt at færdiggøre det sidste kvarter af første halvleg.

TMS Ringsted formåede at udbygge føringen til 14-11 frem mod pausen.

Værterne fra Nordsjælland var dog bedst i anden halvleg, og det lykkedes at få uafgjort, da kampen endte 31-31.

Resultatet betyder, at TMS Ringsted på ottendepladsen har et hul på tre point ned til en trio bestående af Sønderjyske, TTH og Skanderborg-AGF. Nordsjælland har seks point op til TMS Ringsted.

De otte bedste hold i grundspillet kvalificerer sig til slutspillet. Der resterer fem spillerunder af grundspillet.

/ritzau/