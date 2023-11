Stregspilleren Rikke Iversen måtte kigge misundeligt på holdkammeraterne, der fik mandag og tirsdag fri i denne uge, inden det går løs fredag i VM-åbningskampen mod Serbien.

Team Esbjerg-spilleren blev i stedet tilbage på hotellet med landsholdets fysioterapeut Mikkel Hjuler i et forsøg på at blive helt klar til kamp.

De 48 timer hjemme blev nemlig byttet ud med et hårdt genoptræningsprogram, der skulle hjælpe på hendes skulder og ankel.

»Jeg har hygget med ham i 48 timer på Scandic med træning og behandlinger flere gange om dagen,« siger Rikke Iversen til B.T.

Rikke Iversen har arbejdet hårdt på at blive klar. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Rikke Iversen har arbejdet hårdt på at blive klar. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Og det hårde arbejde har da også kunnet betale sig, fortæller hun.

»Det går fremad og har været det hele værd. Jeg er så glad for, at han havde mulighed for at blive med mig.«

»Vi vidste ikke, hvor meget vi kunne flytte det på to dage, men det har rykket sig helt vildt. Det gik fra, at jeg var lidt tvivlsom om, hvor god skulderen kunne blive til, at jeg har trænet fuldt med både onsdag og torsdag. »Det har været det værd, men jeg var da lidt misundelig, da de andre piger tog hjem,« siger hun med et smil.

Og hun melder sig da også klar til kampen mod Serbien fredag i Jyske Bank Boxen, hvor Danmark åbner VM-slutrunden.

»Jeg er heldigvis fit for fight, men jeg kunne snildt have meldt noget andet ud, hvis du havde spurgt mig for en uge siden. Men kæmpe cadeau til sundhedsteamet. Jeg vil næsten sige, at Mikkel har brugt dag og nat på at fikse min krop.«

Danmark spiller mod Serbien 20.30 fredag – du kan følge alt under VM her på bt.dk før, under og efter.