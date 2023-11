Mandag fik de etopkald, der enten ville gøre dem euforiske eller triste over at gå glip af en unik chance.

Torsdag satte landstræner Jesper Jensen på et pressemøde nemlig navne på de 18 spillere, som er udtaget til VM-slutrunden på dansk grund i december.

Med en ekstremt stærkt trup følger også det enorme pres på Jesper Jensen - og den assisterende landstræner Lars Jørgensen - hvor de skal vælge og vrage mellem mange dygtige danske spillere.

»Lars ringede rundt i mandags, så der ikke var nogen, der fik besked på kampdage. Der er nogen, som er blevet lidt ærgerlige og triste over ikke at være udtaget, men det er vi også lidt glade for er reaktionen, fordi det var meget værre, hvis de synes, at det var helt okay og de andre bare er bedre,« siger Jesper Jensen til B.T. og uddyber sit svar:

Landstræner Jesper Jensen udtager her Danmarks VM-trup på et pressemøde torsdag. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Landstræner Jesper Jensen udtager her Danmarks VM-trup på et pressemøde torsdag. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Vi er glade for, at der er ambitioner og drømme. Vi er kun stolte, når folk bliver en smule triste, fordi vi har noget, som de gerne vil prøve.«

Det er en længere udvælgelsesprocess, som den rutinerede trænerduo har været igennem.

»Lars og jeg har sporet os ind på over tid, hvad det var, at vi gerne ville. Det er klart, at der sker nogle ting undervejs, som man kan gøre, at man bliver lidt i tvivl,« fortæller Jesper Jensen.

Tvivlen opstod da også på grund af den enorme kvalitet, som Danmark besidder på alle pladser, hvorfor Jesper Jensen og Lars Jørgensen da også har valgt at udvide slutrundetruppen fra de normale 16 til 18 spillere.

Det var Danmarks assisterende landstræner, Lars Jørgensen, som fik opgaven om at ringe ud til spillerne og fortælle om udtagelsen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Det var Danmarks assisterende landstræner, Lars Jørgensen, som fik opgaven om at ringe ud til spillerne og fortælle om udtagelsen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Der er blandt andet blevet plads til tre keepere og et ungt stjerneskud af den årsag.

