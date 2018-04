FCM formåede ikke at skabe spænding på udebane mod Vardar, der er klar til Final 4-stævnet i Budapest.

Skopje. Håndboldkvinderne fra FC Midtjylland må forlade Champions League før semifinalerne.

Det lykkedes aldrig danskerne at skabe spænding i returkampen mod makedonske Vardar, der lørdag slog FCM med 32-25. For en uge siden vandt Varder 24-23 i Ikast.

Storholdet er i sikker stil klar til Final 4-stævnet, der afholdes om en måned i Budapest.

FCM-træner Kristian Kristensen kunne se sit hold følge med i de første ti minutter, inden det stjernebesatte Vardar-hold begyndte at trække fra og fik slået et hul på syv mål.

Det lykkedes FCM-stjernen Veronica Kristiansen at få pyntet på resultatet før pausen, så de danske gæster blot var bagud 12-17 før de sidste 30 minutter.

Ligesom i det første opgør, så løb FCM-spillerne ind i en lang periode uden scoringer.

I Ikast forsvarede Vardar målet uden at lukke mål ind i 16 minutter, og lørdag lykkedes det i starten på anden halvleg makedonerne at sætte prop i målet i 14 minutter og 46 sekunder.

Pauseføringen på 17-12 blev udbygget til 25-12, før Veronica Kristiansen fik reduceret.

FCM-træner Kristian Kristensen pillede flere gange Sabine Englert ud af målet for at spille med syv i stedet for seks markspillere i angrebet. Det blev flere gange straffet af Vardar.

I det sidste kvarter slækkede de makedonske værter på koncentrationen, og det betød, at FCM-nederlaget kom til at se en anelse kønnere ud på papiret.

Ud over Vardar er russiske Rostov-Don klar til Final 4-stævnet i Budapest.

/ritzau/