Nedturen var hård. Især efter en kamp mod en skade op til.

Sådan fortæller Magnus Landin til TV 2 Sport i kølvandet på den fiasko, som årets EM endte med at blive for Danmark.

»Jeg har været helt væk fra håndbold. Det havde jeg ret meget brug for. Jeg fik lov til at få lidt dage hjemme i København, så det nød jeg meget godt af. Så var jeg tilbage og træne med i Kiel efter seks dage,« fortæller Magnus Landin, der inden EM kæmpede sig tilbage fra sin skade.

Men her var det for sent, og skuffelsen skulle i den grad bearbejdes. Noget, der blev gjort ved at tænke på andet end håndbold.

Det danske landshold nåede ikke længere end gruppespillet.

Her blev det først til et nederlag til Island, efterfølgende spillede landsholdet uafgjort mod Ungarn, og til sidst slog Nikolaj Jacobsens mandskab Rusland.

En sejr, der dog ikke var nok, og allerede inden kampen var de danske guldfavoritter sendt ud i mørket, før det for alvor blev sjovt.

13 dage efter den store nedtur fortalte Niklas Landin, hvad der ifølge ham var medvirkende til, at det gik så galt.

»Der var hele tiden noget, der forstyrrede i optakten – flere vigtige spillere blev skadet, og jeg lagde mig syg – og det skabte noget usikkerhed omkring, hvem der var klar, og hvilke opstillinger vi kunne spille med,« fortalte han til B.T.

»Og når man så ikke spiller godt i den første kamp, så bliver der stillet spørgsmål ved ens spil. Og så var de andre også godt forberedte. De offensive forsvar, vi kom op imod, kunne vi ikke løse. Og det er svært at sige, hvorfor vi ikke kunne det, når vi har kunnet løse det tidligere,« fortalte målvogteren.

Danmark sluttede som nummer 13 ud af 24 ved årets EM, der blev afviklet i blandt andet Sverige.

Spanien løb med guldmedaljerne, Kroatien tog sølv, og Norge kunne hænge bronzemedaljerne om halsen.