En lang række danske spillere er ramt af maveproblemer i VM-lejren i Kairo.

Derfor forventer landstræner Nikolaj Jacobsen, at han mandag er nødt til at sende spillere, som har 'rumlen i maven', på banen mod Kroatien.

Det er dog ikke kun de danske håndboldherrer, der kæmper med bakteriefloraen i Egypten.

Det fortæller Magnus Landin, som blandt andet kan berette, at netop mandagens modstandere fra Kroatien slås med de samme udfordringer.

»Vi er jo ikke det eneste hold, der har maveonde. Jeg snakkede lige med mine holdkammerater fra Kiel – både fra Kroatien og Slovenien – og de har altså også en del tilfælde,« siger Landin.

Selvom maveproblemerne lige nu fylder en del for danskerne, mener Magnus Landin dog, at landsholdet håndterer det på en fornuftig måde – ligesom det har været tilfældet med de øvrige udfordringer, man er stødt på undervejs ved dette mærkværdige VM.

»Jeg synes, vi er gode på vores landshold til udelukkende at fokusere på håndbold. Og det tror jeg også har været en styrke på banen, at vi har været så koncentrerede og fokuserede i kampene,« siger Magnus Landin.

Og ifølge venstrefløjen høster landsholdet lige nu frugterne af, at man allerede før afrejse til Egypten gjorde meget ud af at italesætte, at fokus udelukkende skulle være på det sportslige, så der ikke opstod frustrationer over de til tider kaotiske omstændigheder.

»Det har været et vigtigt punkt at have på dagsordenen inden i hvert fald. For nu tager vi afsted, og tingene er, som de er i hele verden, og det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Men vi kan sørge for at indfri vores mål, som er at komme så langt som overhovedet muligt. Og det synes jeg går meget godt,« siger lillebror Landin.