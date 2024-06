Efter et brag af en semifinale mod Magdeburg er Aalborg Håndbold klar til Champions League-finalen.

Aalborg Håndbolds fans behøver ikke klippe negle lige foreløbig.

I en nervevridende Champions League-semifinale mod de forsvarende mestre fra SC Magdeburg var det så spændende, som det kunne blive.

Men til sidst måtte de næsten 20.000 tilskuere i gigantiske Lanxess Arena i Köln overgive sig til nordjyderne, som skabte overraskelsen og løb med finalepladsen efter en sejr på 28-26.

Aalborg var ingenlunde favorit i den tyske heksekedel, men ved Final 4 kan alt ganske enkelt ske.

Nordjyderne leverede en næsten perfekt indsats, og især Mads Hoxer kan se sig selv i spejlet, når han kommer hjem på hotelværelset og skal forsøge at få sig en nats søvn. Højrebacken skabte den reelle afgørelse, da han scorede til 27-25 i sidste minut.

Også Mikkel Hansen og Niklas Landin kom til at spille store roller, selv om de havde leveret på et undervældende niveau. I slutfasen greb Hansen taktstokken i angrebet, mens Landin kom ind efter en halv time på bænken og pillede pynten af tyskerne.

Søndag venter enten THW Kiel eller FC Barcelona i finalen.

Fra kampens indledning var Aalborgs hovedpine helt som forventet det konstante og lynhurtige duelspil, som Magdeburg praktiserer i offensiven.

Den tidligere Aalborg-spiller Felix Claar gik forrest, og nordjyderne havde svært ved at styre svenskeren, der var afgørende for, at Magdeburg var et lille skridt foran i kampens indledning.

I den anden ende var meget af ansvaret lagt på Mads Hoxers skuldre - som altid. Den hårdtskydende højreback scorede tre af Aalborgs første fem mål.

Men Aalborg var nødt til at forholde sig til defensiven, som gang på gang blev trykket flad. Særligt Simon Hald havde svært ved at følge temposkiftene og blev derfor pillet ud.

Aalborg gik over til en ultraoffensiv forsvarsformation, hvor tre mand fra midterblokken blev sendt frem for at møde det første tryk tidligt. Og så blev René Antonsen smidt ind for at bryde med tyskerne.

Det hjalp. Men i målet fik Niklas Landin ikke fat i noget som helst, og efter 20 minutter blev han flået ud. Fabian Norsten kom ind i stedet, og han overstrålede omgående sin danske kollega.

Mikkel Hansen fik sporadiske indhop, men imponerede ingenlunde. Ikke desto mindre var det fuldkommen lige, da de to hold gik til pause med stillingen 10-10.

Magdeburg kom et skridt foran i anden halvlegs første minut, men efter to gigantiske redninger fra Norsten meldte Aalborg sig meget hurtigt ind igen og virkede til at have et lille overtag.

Mikkel Hansen kom ind og scorede på straffekast efter 36 minutter, og pludselig blev der sunget, så man kunne høre det fra de medrejsende Aalborg-fans i det ene hjørne af arenaen.

Nordjyderne fik sågar muligheden for at bringe sig foran med to, men Mads Hoxer brændte på det skammeligste en kæmpe mulighed, og så vendte heldet igen.

Sådan bølgede det frem og tilbage, og midtvejs i halvlegen blev der for alvor drama i Köln. Christian O'Sullivan lavede en grim tackling på Thomas Arnoldsen, der vred sig i smerte, og nordmanden blev sendt op på tribunen.

Frustrationen lyste ud af Magdeburg-lejren, og det blev ikke bedre af, at Mikkel Hansen med to scoringer i træk bragte Aalborg på 20-19.

Føringen skiftede konstant, men til sidst løb Aalborg med det hele.

