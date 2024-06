Med en sejr over Rhein-Neckar Löwen i næstsidste spillerunde blev Magdeburg torsdag tysk mester i håndbold.

Håndboldklubben Magdeburg er tysk mester en runde før tid.

Det er en kendsgerning, efter at holdet torsdag aften på udebane slog Rhein-Neckar Löwen med 34-21.

Forspringet inden sidste runde er på fire point ned til Füchse Berlin på andenpladsen, og Magdeburg kan derfor ikke længere indhentes.

Dermed tilbagetager Magdeburg, der i 2022 blev tysk mester, titlen fra THW Kiel, der i sidste sæson strøg til tops i Bundesligaen.

Selv om Magdeburg en runde før tid kan kalde sig tysk mester, er sæsonen langtfra slut for mandskabet, der fortsat mangler at forsvare Champions League-titlen, som klubben vandt i 2023.

Magdeburg har spillet sig blandt de sidste fire og står i semifinalen i Final 4 over for danske Aalborg Håndbold. De to hold mødes 8. juni, mens der dagen efter spilles finale.

I torsdagens udekamp mod Rhein-Neckar Löwen tog Magdeburg fra start føringen, og der var aldrig den store spænding om udfaldet.

Tidligt kom gæsterne foran 7-2, og den føring voksede stødt derfra.

Særligt den svenske højre fløj Daniel Pettersson var træfsikker med seks scoringer i første halvleg, hvor Magdeburg gik til pause foran 19-11.

I anden halvleg fortsatte den suveræne føring med at vokse. Danske Magnus Saugstrup leverede to scoringer fra stregen, mens klubbens anden dansker, Michael Damgaard, scorede et enkelt mål.

Rhein-Neckar Löwens store profil gennem mange år Uwe Gensheimer stopper efter sæsonen karrieren, og torsdagens kamp var derfor den sidste hjemmekamp for 37-årige Gensheimer i Mannheim.

Gensheimer fik comeback efter en længere skadespause, og kampen var hans 434. bundesligakamp i karrieren.

Det sidste minut var en lang klapsalve og hyldest af den tyske venstre fløj, der med undtagelse af en treårig periode i PSG har spillet i Rhein-Neckar Löwen siden 2003.

/ritzau/