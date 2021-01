Tilskuere har ingen adgang til VM i håndbold på grund af corona-pandemien.

Alligevel var der op mod 1000 personer på lægterne til Egyptens afgørende kamp mod Slovenien i mellemrunden.

Derfor er det nærliggende at spekulere i, om egypterne mon også får medvind fra tilskuerpladserne til onsdagens kvartfinale mod Danmark.

Det er dog ikke noget, som bekymrer Mads Mensah.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

»Hvis ret skal være ret, så skulle den hal være fuldstændig propfyldt under normale omstændigheder. Så vi skal ikke sidde bagefter og sige, at vi tabte, fordi der sad 50 officials og heppede på Egypten,« siger Mads Mensah og tilføjer:

»Den diskussion synes jeg er lidt opblæst og fuldstændig ligegyldig... Hvis du spørger mig,« lyder det fra den erfarne bagspiller, som leverede en stor præstation mod Kroatien.

Her noterede Mads Mensah sig for tre mål og en lang række målgivende afleveringer - ligesom han også stod for sublimt forsvarsspil.

Danmark har nu vundet samtlige seks kampe ved VM, og næste opgør bliver altså onsdagens kvartfinale mod Egypten.